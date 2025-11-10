Polacy zdecydowali. Tak oceniają postawę Lewandowskiego przed zgrupowaniem

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór przeżywał swoje wielkie chwile - ustrzelił hat-tricka w wygranym 4:2 meczu z Celtą Vigo - by zaledwie dzień później wywołać wokół siebie medialną burzę. W poniedziałek okazało się, że zamiast prosto na zgrupowanie reprezentacji Polski, napastnik poleciał do Stanów Zjednoczonych. Wszystko wyszło na jaw, gdy jego żona Anna wstawiła na InstaStories filmiki z pakowania. Z kolei "Przegląd Sportowy" podał, że towarzyszyć jej będzie mąż. Para nie podała jednak powodu podróży...

Afera po tym, co zrobił Lewandowski. "To nie jest normalne"

O tym poinformował dopiero po południu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. - Robert Lewandowski leci do Nowego Jorku, by z Polonią uczcić Święto Niepodległości i odpalić narodowe barwy na Empire State Building. Dla niektórych jest to skandal, że na kadrze pojawi się dzień później. Okej - napisał na platformie X.

Temat błyskawicznie stał się przyczynkiem do ożywionej dyskusji. - Pojawi się dzień później, będzie miał tylko 2 jednostki treningowe + podróż. Tyle było dyskusji o lotach w przypadku zawodników MLS, a tu podróż w dwie strony? Dla mnie normalne to nie jest, dla Ciebie jest. Okej - odpowiedział Włodarczykowi Adam Sławiński z Kanału Sportowego. Jego stronę wzięła też część internautów. - Tak, to nie jest normalne, jest powołany do reprezentacji Polski, do kadry, która gra ważny mecz do kwalifikacji do mistrzostw świata, to skandal, że zamiast na trening z resztą reprezentacji jedzie sobie na drugi koniec świata, ale chyba ty tego nie rozumiesz - pisał jeden z nich. Inni zaś zupełnie nie widzieli problemu i bronili zawodnika FC Barcelony. - Autentycznie nie potrafię pojąć, jak dla kogoś to może być skandal. Co to zmieni, że przyleci dzień później? - pytali.

Oto co myślą Polacy o podróży Lewandowskiego. Tak rozłożyły się głosy

A jak na całą tę sytuację spoglądają czytelnicy Sport.pl? Zapytaliśmy ich o to w ankiecie pod artykułem Bartosza Nausa: "Oto powód wylotu Lewandowskiego do USA! 'Dla niektórych to skandal'". W głosowaniu wzięło już udział ponad tysiąc osób. Zdania są dość mocno podzielone.

Minimalnie więcej osób opowiedziało się za tym, że Robert Lewandowski popełnił błąd, lecąc do USA. Odpowiedź: "tak" zaznaczyło blisko 49 proc. z nich. Przeciwnego zdania było jednak ponad 44 proc. głosujących. Różnica była zatem niewielka. Tylko niespełna 7 proc. zaznaczyło odpowiedź: "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Ankieta Sport.pl w sprawie wylotu Roberta Lewandowskiego do USA Sport.pl

Czytelnicy Sport.pl odpowiedzieli także na inne pytanie: "Czy to problem, że Lewandowski poleciał do USA i później przyleci na zgrupowanie?". W tym wypadku zdecydowana większość opowiedziała się na "nie". Takiej odpowiedzi udzieliło 65 proc. osób. "Tak" zaznaczyło nieco ponad 30 proc. Niespełna 5 nie miało zdania na ten temat.