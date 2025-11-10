Kluczowy gracz wypada z reprezentacji Polski. Niepokojące słowa brata

Jan Bednarek dosłownie tuż przed zgrupowaniem wypadł z kadry Jana Urbana. W niedzielę już po 19 minutach musiał opuścić boisko w wygranym 1:0 meczu FC Porto z Famalicao. 29-latek doznał wówczas kontuzji kolana, co od razu wywołało niepokój wśród polskich fanów. Niestety najgorsze obawy wkrótce się potwierdziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Jan Bednarek nie zagra z Holandią. Brat ujawnił, co mu jest. "Za każdym razem"

Następnego dnia dziennikarz Mateusz Borek ujawnił na antenie Kanału Sportowego, że piłkarz ma "naciągnięte więzadło w kolanie" i będzie pauzował przez około trzy tygodnie. Tym samym jasne stało się, że nie wystąpi w najbliższych meczach reprezentacji Polski przeciwko Holandii (14 listopada) i Malcie (17 listopada). O uraz piłkarza Porto pytany był już także jego brat Filip Bednarek.

Bramkarz Sparty Rotterdam był gościem programu TVP Sport "W kadrze", gdzie podzielił się informacjami z pierwszej ręki. - Janek od kilku tygodni funkcjonuje z bólem. W ostatnim meczu z Utrechtem (6 listopada w Lidze Europy - red.) jego kolano dostało trochę złego bodźca i ten uraz się pogłębił. Nie jest to może jakiś wielki uraz, ale mikrouraz, który za każdym razem mu doskwiera - tłumaczył starszy z braci Bednarków.

Niepokojące słowa o Bednarku. "On od kilku lat..."

Jak zauważył, kontuzja wynika w głównej mierze z przeciążenia. - On od kilku lat funkcjonuje w bardzo ostrym rytmie. Te kontuzje co prawda go omijają, ale to zawsze odbija się na zdrowiu. Od początku sezonu ma wiele meczów rozegranych, teraz dużo gry co trzy dni, a kiedy jest przerwa na kadrę, on dalej "łupie" te mecze. To odbiło się na jego kolanie. Więc myślę, że te 2-3 tygodnie dobrze mu zrobią, żeby odpoczął - podsumował.

Jan Bednarek ostatnio uchodził za lidera defensywy naszej reprezentacji, dlatego jego strata jest szczególnie bolesna. W obecnym sezonie w barwach FC Porto rozegrał 16 meczów, z czego większość po 90 minut. Na koncie ma jedną bramkę i jedną asystę.