Hat-trick Lewandowskiego zdecydował o wygranej FC Barcelony 4:2. Mogło się więc wydawać, że na spotkanie z Holandią, które odbędzie się 14 listopada, kapitan reprezentacji przyjedzie w dobrej formie i pełni sił. Może być jednak inaczej. Lewandowskiemu będzie doskwierał jet lag. W dodatku, według informacji Adama Sławińskiego, sztab reprezentacji celowo planował zamknąć przed mediami pierwszy trening, by nie wydało się, że 37-latek nie weźmie w nim udziału.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Lato skomentował wyjazd Lewandowskiego. Opowiedział historię ze swoich czasów

Zachowanie Lewandowskiego jest szeroko omawiane w mediach. W końcu mowa o kapitanie kadry, więc zawodniku, któremu najbardziej powinno zależeć na obecności od pierwszego dnia zgrupowania. Na łamach WP SportoweFakty głos w sprawie zabrał Grzegorz Lato. Dwukrotny medalista mistrzostw świata przytoczył anegdotę z czasów, gdy reprezentacja Polski przygotowywała się do mundialu w 1982 roku.

- Powiem panu tylko tyle - jak przed zgrupowaniem na mistrzostwach świata w 1982 roku miałem komunię syna, to prosiłem tylko o 12 godzin spóźnienia. Chciałem przyjechać nie w sobotę po południu, tylko w niedzielę gdzieś około 2 w nocy. Gdy o to poprosiłem, wtedy trener Piechniczek odpowiedział mi jasno: albo przyjeżdżasz jak wszyscy, albo nie przyjeżdżaj w ogóle - opowiedział były prezes PZPN.

Jednocześnie Lato nie potępił Lewandowskiego wprost, a wręcz przeciwnie. Uznał, że jeśli takie były ustalenia pomiędzy kapitanem a selekcjonerem Janem Urbanem, to są już sprawy pomiędzy nimi, w które nie trzeba ingerować.

- Jeżeli trener dał mu zgodę, to mnie to nie interesuje. To już jego sprawa prywatna - zakończył Lato.

Po piątkowym spotkaniu z Holandią na Stadionie Narodowym, reprezentacja Polski uda się na wyjazdowy mecz z Maltą, którym zakończy grupowe zmagania eliminacji mistrzostw świata. Ten odbędzie się w poniedziałek 17 listopada.