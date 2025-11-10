Pilny komunikat! Urban ogłosił dodatkowe powołania do reprezentacji Polski

9 listopada 2025 roku Jan Urban może nazwać czarną niedzielą w swojej kadencji. Na moment przed ostatnim w tym roku zgrupowaniem kadry selekcjoner dowiedział się aż o trzech kontuzjach swoich zawodników. Zaczęło się od fatalnych wieści z Włoch, gdzie Łukasz Skorupski w meczu Bolonii z Napoli opuścił boisko już po ośmiu minutach. Następna zła wiadomość nadeszła z Portugalii, a była nią kontuzja Jana Bednarka. Na domiar tego wszystkiego uraz przytrafił się także Krzysztofowi Piątkowi, który aktualnie gra w katarskim Al-Duhail SC.

To oni zastąpią kontuzjowane trio podczas zgrupowania

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się w Warszawie już nazajutrz po feralnej niedzieli, dlatego Jan Urban nie miał na co czekać i od razu powołał trzech innych zawodników w miejsce nieobecnego tria. Zostali nimi Mateusz Kochalski (Karabach FK) i Bartosz Bereszyński (Palermo)

Oczywiście to, że w Kochalski i Bereszyński dołączają do kadry zamiast Skorupskiego i Bednarka, nie znaczy, iż będą pełnili w niej taką samą rolę. W końcu mowa o urazach podstawowego bramkarza i środkowego obrońcy zespołu Jana Urbana. Tych w pierwszym składzie zapewne zastąpi ktoś, kto już był na liście ogłoszonej przez selekcjonera 7 listopada. Zamiast Skorupskiego w bramce najpewniej zobaczymy Bartłomieja Drągowskiego lub Kamila Grabarę. Z kolei Bednarka zastąpić powinien Jan Ziółkowski albo Tomasz Kędziora.

Co ciekawe Jan Urban nie zdecydował się powołać kolejnego napastnika w miejsce kontuzjowanego Krzysztofa Piątka. Mecz z Holandią odbędzie się w piątek 14 listopada, a w poniedziałek 17 listopada Polska zmierzy się z Maltą.