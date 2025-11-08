Lewandowski nie wytrzymał. "To jest burdel, a nie kadra"

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza odniosła na mundialu w Katarze duży sukces. Pierwszy raz od 36 lat Biało-Czerwoni awansowali do 1/8 finału. Dobre nastroje wśród kibiców zostały zmącone przez doniesienia na temat planowanej nagrody finansowej dla polskich piłkarzy. Mieli oni dostać za awans do fazy pucharowej premię z rządowych środków w wysokości 30-50 milionów złotych. Taką obietnicę miał złożyć premier Polski - Mateusz Morawiecki.

Robert Lewandowski miał wypalić: "To jest burdel, a nie kadra". Sebastian Staszewski ujawnia

W listopadzie tego roku premierę będzie miała książka Sebastiana Staszewskiego: "Lewandowski. Prawdziwy". Opisane są w niej m.in. wątki w trakcie i po mistrzostwach świata w Katarze.

Afera premisowa podzieliła wielu członków reprezentacji Polski.

"Po awansie Czesław Michniewicz wraz ze swoimi ludźmi robił wszystko, by premia nie trafiła do PZPN, tylko bezpośrednio na konta graczy i członków sztabu. Nocą zaczęło się zbieranie numerów kont, co potwierdza Jakub Kwiatkowski, który miał później usłyszeć od Lewandowskiego: "Co tu się dzieje? Przecież to cyrk". Staszewski ujawnia, że "wizja milionów opanowała szkoleniowca niczym demon". Nowe negocjacje w środku drużyny sprawiły, że piłkarzom z drugiego szeregu nie spodobało się to, że czołowi gracze mieli dostać więcej. Autor książki przywołuje wypowiedzi kadrowicza: "Między sobą mówiliśmy, że jest milionerem, a i tak chce jak najwięcej dla siebie. Sam kilka razy nazwałem go "ch***m" - mówi mi jeden z piłkarzy i wzrusza ramionami" - czytamy w Przeglądzie Sportowym.

Afera miała też bardzo zdenerwować Roberta Lewandowskiego, który przedwcześnie opuścił trening i powiedzieć, że "to jest burdel, a nie kadra".

"Zszedł z treningu, myśleli, że to kontuzja, a Lewandowski był tak zły. Temat pieniędzy krążył bez przerwy. "To jest burdel, a nie kadra" - wypalił snajper po zachowaniu Michniewicza i ciągłym przypominaniu o premii. Selekcjoner po chwili odparł do swojego współpracownika: "Wiesz, dlaczego zszedł? Bo kasą nie chce się dzielić"...Lewandowski miał już dość turnieju w Katarze. Także z powodu wojen toczonych przez selekcjonera z dziennikarzami" - napisał Staszewski.