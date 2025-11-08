Urban powołał kontrowersyjnego piłkarza. "Zakrapiane imprezy"

Jan Urban w piątek ogłosił listę powołanych na listopadowe mecze reprezentacji Polski z Holandią (14.11.) i Maltą (17.11.). Nie zabrakło na niej kilku niespodzianek. Z pewnością można do nich zaliczyć obecność Kryspina Szcześniaka czy Filipa Rózgi. Uwagę na tego drugiego zwrócił Piotr Żelazny w tracie programu "To jest Sport.pl".
19-letni Rózga ostatnimi czasy coraz śmielej sobie poczyna w austriackim Sturmie Graz. Pod koniec października strzelił nawet swoją debiutancką bramkę w tamtejszej Bundeslidze przeciwko Wolfsbergerowi. Dziennikarz TVP Sport przywołał jednak jego nazwisko w innym kontekście. - Jak sobie zaczęliśmy tak na szybko googlować przed programem, to pierwsza rzecz, jaka się pojawia, to: "Filip Rózga afera" i słynne odesłanie go jako 17-latka z mistrzostw świata do lat 17, które były na Bali, z powodu jego rozrywkowego trybu życia. Przed startem turnieju też były jakieś zakrapiane imprezy... - przypomniał.
Chodzi o pamiętną "aferę alkoholową" sprzed dwóch lat. Wówczas z czterej piłkarze z kadry młodzieżowej opuścili hotel i udali się do jednego z miejscowych barów, gdzie pili alkohol. Byli to Filip Wolski, Oskar Tomczyk, Jan Łabędzki i właśnie Filip Rózga. Jeden z nich skończył nawet z... rozciętym łukiem brwiowym. W konsekwencji wszyscy zostali odesłani do domów, a ich ówczesne kluby nałożyły na nich dodatkowe kary.
Mimo tamtych perypetii Żelazny wcale nie był oburzony, że Urban postanowił dać Rózdze szansę w pierwszej reprezentacji. - Okej, fajnie. To pokazuje, że to, co powyczyniasz w tych kadrach młodzieżowych, jeśli rzeczywiście masz wielki talent piłkarski i dobry charakter, zostanie ci przebaczone. I dobrze - podsumował.
Rózga zdążył już zresztą odpokutować za tamten błąd. Jak informował jego ówczesny klub - Cracovia - przez pewien czas musiał pracować jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Przesunięto go też do drużyny juniorów. Potem wrócił do pierwszego zespołu, gdzie znakomicie się rozwinął. Latem tego roku doczekał się nawet transferu do Austrii.
