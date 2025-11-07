Brzęczek ogłosił decyzję przed wielkim hitem kadry U-21!

3:0 z Macedonią Północną, 4:0 z Armenią, 2:0 z Czarnogórą i aż 6:0 ze Szwecją - reprezentacja Polski U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka na razie rozgrywa perfekcyjną kampanię eliminacyjną. Biało-Czerwoni są liderem grupy. Największym zagrożeniem jest dla nich kadra Włoch, która ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy.

Oto powołania Brzęczka. Oni mają szansę zagrać w hicie Polska - Włochy

I to właśnie z Włochami reprezentacja Polski zagra kolejny mecz. To spotkanie odbędzie się już za tydzień - 14 listopada - w Szczecinie. Biało-Czerwoni będą chcieli udowodnić, że dotychczasowe wyniki nie są dziełem przypadku i stać ich na odnoszenie sukcesów również w starciach z najlepszymi. W trakcie zbliżającego się zgrupowania Polacy zagrają również na wyjeździe z Macedonią (18.11). W tym meczu będą już zdecydowanymi faworytami.

Selekcjoner Jerzy Brzęczek rozesłał już powołania. Oto lista zawodników, którzy mają szansę wystąpić w najbliższych meczach eliminacyjnych:

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Wiktor Nowak (Wisła Płock)

Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Kacper Urbański (Legia Warszawa)

Oliwier Zych (Raków Częstochowa)

Już teraz zapraszamy do śledzenia meczów reprezentacji Polski U-21 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mecz Polska - Włochy odbędzie się w piątek 14 listopada o godzinie 16:00. Z Macedonią Polacy zagrają 18 listopada o 17:00. To ostatnie spotkania eliminacyjne Biało-Czerwonych w tym roku. Kolejne zgrupowanie odbędzie się dopiero w marcu.