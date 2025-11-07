Brzęczek ogłosił decyzję przed wielkim hitem kadry U-21!

3:0 z Macedonią Północną, 4:0 z Armenią, 2:0 z Czarnogórą i aż 6:0 ze Szwecją - reprezentacja Polski U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka na razie rozgrywa perfekcyjną kampanię eliminacyjną. Biało-Czerwoni są liderem grupy. Największym zagrożeniem jest dla nich kadra Włoch, która ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy.
I to właśnie z Włochami reprezentacja Polski zagra kolejny mecz. To spotkanie odbędzie się już za tydzień - 14 listopada - w Szczecinie. Biało-Czerwoni będą chcieli udowodnić, że dotychczasowe wyniki nie są dziełem przypadku i stać ich na odnoszenie sukcesów również w starciach z najlepszymi. W trakcie zbliżającego się zgrupowania Polacy zagrają również na wyjeździe z Macedonią (18.11). W tym meczu będą już zdecydowanymi faworytami.
Selekcjoner Jerzy Brzęczek rozesłał już powołania. Oto lista zawodników, którzy mają szansę wystąpić w najbliższych meczach eliminacyjnych:
Już teraz zapraszamy do śledzenia meczów reprezentacji Polski U-21 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mecz Polska - Włochy odbędzie się w piątek 14 listopada o godzinie 16:00. Z Macedonią Polacy zagrają 18 listopada o 17:00. To ostatnie spotkania eliminacyjne Biało-Czerwonych w tym roku. Kolejne zgrupowanie odbędzie się dopiero w marcu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!