Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Brzęczek ogłosił decyzję przed wielkim hitem kadry U-21!
Reprezentacja Polski U-21 w świetnym stylu rozpoczęła eliminacje do Euro 2027. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali do tej pory wszystkie mecze i nie stracili nawet jednej bramki. Teraz przed Biało-Czerwonymi najtrudniejsze wyzwanie w tych eliminacjach - mecz z Włochami, który odbędzie się 14 listopada w Szczecinie. Selekcjoner właśnie ogłosił listę powołanych na najbliższe mecze młodzieżowej kadry.
6Mecz I Ligi w pilce noznej Wisla Krakw - Ruch Chorzw
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

3:0 z Macedonią Północną, 4:0 z Armenią, 2:0 z Czarnogórą i aż 6:0 ze Szwecją - reprezentacja Polski U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka na razie rozgrywa perfekcyjną kampanię eliminacyjną. Biało-Czerwoni są liderem grupy. Największym zagrożeniem jest dla nich kadra Włoch, która ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy.

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Oto powołania Brzęczka. Oni mają szansę zagrać w hicie Polska - Włochy

I to właśnie z Włochami reprezentacja Polski zagra kolejny mecz. To spotkanie odbędzie się już za tydzień - 14 listopada - w Szczecinie. Biało-Czerwoni będą chcieli udowodnić, że dotychczasowe wyniki nie są dziełem przypadku i stać ich na odnoszenie sukcesów również w starciach z najlepszymi. W trakcie zbliżającego się zgrupowania Polacy zagrają również na wyjeździe z Macedonią (18.11). W tym meczu będą już zdecydowanymi faworytami.

Selekcjoner Jerzy Brzęczek rozesłał już powołania. Oto lista zawodników, którzy mają szansę wystąpić w najbliższych meczach eliminacyjnych:

  • Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)
  • Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)
  • Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)
  • Igor Drapiński (Piast Gliwice)
  • Kacper Duda (Wisła Kraków)
  • Jan Faberski (PEC Zwolle)
  • Michał Gurgul (Lech Poznań)
  • Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)
  • Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)
  • Antoni Kozubal (Lech Poznań)
  • Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)
  • Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)
  • Filip Luberecki (Motor Lublin)
  • Marcel Łubik (Górnik Zabrze)
  • Miłosz Matysik (Aris Limassol)
  • Wiktor Nowak (Wisła Płock)
  • Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin)
  • Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)
  • Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)
  • Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)
  • Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
  • Kacper Urbański (Legia Warszawa)
  • Oliwier Zych (Raków Częstochowa) 

Już teraz zapraszamy do śledzenia meczów reprezentacji Polski U-21 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mecz Polska - Włochy odbędzie się w piątek 14 listopada o godzinie 16:00. Z Macedonią Polacy zagrają 18 listopada o 17:00. To ostatnie spotkania eliminacyjne Biało-Czerwonych w tym roku. Kolejne zgrupowanie odbędzie się dopiero w marcu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!