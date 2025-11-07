Oto największy nieobecny w reprezentacji Polski. "To jest jasny sygnał"

Selekcjoner Jan Urban na listopadowe zgrupowanie powołał 26 piłkarzy. Nie zabrakło sensacji, bo Urban zdecydował się powołać Kryspina Szcześniaka oraz Filipa Rózgę, którzy będą mogli zadebiutować w reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę. "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Eksperci wskazują duży problem w reprezentacji Polski

Na temat powołań Jana Urbana rozmawiano w naszym programie "To Jest Sport.pl".

- Jak popatrzymy sobie na to, że Slisz będzie pauzował za żółte kartki i nie zagra z Holandią, to trochę z tej rozpiski wygląda, że jedynym defensywnym pomocnikiem, który może zagrać to 19-letni Filip Rózga ze Sturmu Graz - powiedział dziennikarz Piotr Żelazny.

- Nie wiem, czy on jest defensywny pomocnik, on lepiej czuje się w roli ofensywnego pomocnika. Patrząc na te powołania, jedynym piłkarzem na tę pozycję to Bartosz Kapustka - kontrował od razu Dominik Wardzichowski, prowadzący program.

- Jeżeli nie klasyfikujesz Rózgi jako defensywnego, to na mecz z Holandią nie mamy defensywnego pomocnika. Kapustka też nim nie jest, w Legii zawsze ktoś za nim gra - Szymański czy Augustyniak. Nigdy tak nie jest, że nikt za nim nie gra. Przypomnę też, że zaczynał karierę na skrzydle i miał inklinacje bardzo mocno ofensywne - dodał Żelazny.

- Czyli to jest jasny sygnał, że zagramy bez defensywnego pomocnika - wtrącił się Wardzichowski.

- No to powodzenia - odpowiedział Żelazny.

Wardzichowski stwierdził, że na pozycji defensywnego pomocnika mógłby zagrać Antoni Kozubal. - Mógłby zagrać na tej pozycji, ostatnio ma fajny czas w Lechu Poznań - m.in. przyznał.

Cały program, w którym gościem Wardzichowskiego oprócz Żelaznego jest Jakub Kosecki, można zobaczyć tutaj.

Spotkanie Polska - Holandia rozpocznie się 14 listopada o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą (godz. 20.45).

Zobacz także: Urban właśnie dał lekcję całej Polsce. I trudno nie przyznać mu racji

Drużyna Urbana po sześciu kolejkach z 13 punktami jest na drugiej pozycji w grupie eliminacyjnej. Do prowadzącej Holandii traci trzy punkty.

Relacje na żywo z meczów reprezentacji Polski na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.