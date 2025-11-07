Jan Urban totalnie zaskoczył! Absolutna sensacja w reprezentacji Polski

Największym zaskoczeniem wśród powołanych jest Kryspin Szcześniak, 24-letni piłkarz Górnika Zabrze. Jak słyszymy, to autorski pomysł selekcjonera, który chce sprawdzić tego uniwersalnego zawodnika na poziomie reprezentacyjnym. Szcześniak może grać jako środkowy lub prawy obrońca, a nawet defensywny pomocnik. - Selekcjoner już raz zaryzykował i trafił idealnie! Postawił na Przemysława Wiśniewskiego i dziś patrzymy na niego, jak na jednego z ważniejszych piłkarzy w reprezentacji - mówi w programie "To jest Sport.pl" Dominik Wardzichowski. A co o wyborach selekcjonera uważają Jakub Kosecki i Piotr Żelazny? Zapraszamy do obejrzenia naszego programu, w którym nie zabraknie też tematu europejskich pucharów i popisów Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa.

