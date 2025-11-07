Powrót na stronę główną
Jan Urban totalnie zaskoczył! Absolutna sensacja w reprezentacji Polski
Jan Urban odkrył karty i ogłosił powołania na listopadowe mecze reprezentacji Polski z Holandią i Maltą. Zaskoczeń nie brakuje, odważnych decyzji również, a w naszym programie "TO JEST SPORT.PL" możecie posłuchać gorących komentarzy Jakuba Koseckiego, Piotra Żelaznego i Dominika Wardzichowskiego.
Jan Urban przed meczem z Litwą
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=McRfuXMj5gs&t=755s

Największym zaskoczeniem wśród powołanych jest Kryspin Szcześniak, 24-letni piłkarz Górnika Zabrze. Jak słyszymy, to autorski pomysł selekcjonera, który chce sprawdzić tego uniwersalnego zawodnika na poziomie reprezentacyjnym. Szcześniak może grać jako środkowy lub prawy obrońca, a nawet defensywny pomocnik. - Selekcjoner już raz zaryzykował i trafił idealnie! Postawił na Przemysława Wiśniewskiego i dziś patrzymy na niego, jak na jednego z ważniejszych piłkarzy w reprezentacji - mówi w programie "To jest Sport.pl" Dominik Wardzichowski. A co o wyborach selekcjonera uważają Jakub Kosecki i Piotr Żelazny? Zapraszamy do obejrzenia naszego programu, w którym nie zabraknie też tematu europejskich pucharów i popisów Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa.

