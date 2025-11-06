Tak Lewandowski miał zwalniać trenerów w kadrze i klubach. "Jeden schemat"

Relacje Roberta Lewandowskiego ze szkoleniowcami jego klubów, czy selekcjonerami reprezentacji Polski, wielokrotnie były przedmiotem dyskusji. Jego konflikt z Michałem Probierzem był oczywisty i tu żadnej tajemnicy nie było, natomiast przez lata pojawiały się różne doniesienia o jego stosunku do m.in. Jerzego Brzęczka (słynne osiem sekund ciszy w wywiadzie) czy Xaviego w Barcelonie. Wygląda na to, że nie były one bezpodstawne.

REKLAMA

Lewandowski nie ma skrupułów. Pomagasz wygrywać albo znikasz

Sebastian Staszewski, autor biografii Lewandowskiego, porozmawiał o ów książce z innym dziennikarzem Bogdanem Rymanowskim. Jak się okazuje, kapitan naszej reprezentacji potrafi być dla trenerów niesamowicie bezwzględny. Jeśli uzna któregokolwiek z nich, nawet samego Carlo Ancelottiego, za przeszkodę w realizacji celu, nie zawaha się działać przeciwko szkoleniowcowi.

- To głębokie pragnienie wygrywania sprawia, że Robert stosuje bardzo prosty podział. Ci, którzy pomagają mu wygrywać, to są przyjaciele, a ci, którzy przeszkadzają mu w tym to wrogowie. Jeśli Robert Lewandowski uznał, że Hansi Flick przeszkadza mu w osiągnięciu sukcesu w Bayernie Monachium, poszedł do Karla-Heinza Rummenigge razem z grupą piłkarzy i nadawał na trenera. Myślę, że przyłożył rękę do zwolnienia Carlo Ancelottiego. Nie podobało mu się m.in., że asystent Ancelottiego popala papierosy na treningu, a treningi są za mało intensywne - powiedział Staszewski.

Xavi był na celowniku

- Podobnie było w przypadku Xaviego. Kiedy siedziałem w gabinecie Joana Laporty i zapytałem, bardzo szczery facet, lubi być doceniony i bardzo bezpośredni, powiedział mi, że jak tylko Robert wyczuł, że Xavi, a właściwie jego sztab, przestaje dojeżdżać z treningami fizycznymi, czyli drużyna będzie słabła, od razu się zaczęło. To niedobrze, to jest źle, to jest źle. Laporta powiedział, że Robert bardzo narzeka na Xaviego, przy czym dodał "ja wiem, że robi to po to, bo chce wygrywać". Xavi wiedział, że Lewandowski stał się jego szatnianą opozycją. Przyszedł do dyrektora sportowego Deco z listą piłkarzy, których już nie chce na przyszły sezon. I Lewandowski był na tej liście. W kwestii wygrywania Robert Lewandowski jest bezwzględny - dodał autor biografii napastnika FC Barcelony.

Selekcjonerzy i Lewandowski, czyli status związku "to skomplikowane"

Staszewski stwierdził także, że co najmniej trzech selekcjonerów reprezentacji Polski pożegnało się z pracą do pewnego stopnia na skutek niechęci Lewandowskiego. Michał Probierz, Czesław Michniewicz i Jerzy Brzęczek. Żaden z nich nie potrafił zrobić tego, co udało się z kolei dwóm innym selekcjonerom.

- Brzęczek miał pomysły, których zawodnicy nie realizowali. Obie strony były do siebie w pewnym sensie uprzedzone. Były sytuacje, gdy Robert krytykował pewne rzeczy, zanim jeszcze się one wydarzyły. Na treningu miał kwaśną minę. Brzęczek też był do Roberta uprzedzony. Ja mam taką teorię, że jakby ta książka powstała w takiej samej formie z osiem lat temu, to kilku selekcjonerów by dłużej popracowało. Bo to jest instrukcja obsługi Lewandowskiego dla selekcjonerów. Tam jest jeden schemat: "ja chcę wygrywać" - opowiedział Staszewski.

- Jest tylko dwóch selekcjonerów, którzy znaleźli sposób. Adam Nawałka i Paulo Sousa. Wojtek Szczęsny opowiadał, że Sousa rozmawiał indywidualnie z Lewandowskim, słuchał jego rad. Potem stosował oczywiście tylko część rzeczy, natomiast Robert miał poczucie, że go ktoś wysłuchał, a potem Sousa jak coś wdrożył, to tak pokazywał na Lewandowskiego, puszczał oczko. Nawałka też cały czas rozmawiał z Lewandowskim - wyjaśnił dziennikarz.