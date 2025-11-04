Polska poznała rywali w el. do wielkiej imprezy. "Mocno niekorzystne"

Polskie piłkarki nie tak dawno temu zadebiutowały na mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Biało-Czerwone prowadzone przez Ninę Patalon trafiły do grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Nasze piłkarki odpadły z tego turnieju po fazie grupowej, ale już w swoim pierwszym udziale na imprezie Starego Kontynentu, osiągnęły jedno zwycięstwo - z Danią 12 lipca 3:2.

Eliminacje MŚ 2027: Trudne losowanie Polek

Ważnym ogniwem naszej żeńskiej reprezentacji była Ewa Pajor, która mimo kontuzji niedawno zgarnęła nagrodę od "Mundo Deportivo" na Europejskiej Gali Piłki Nożnej Kobiet. Piłkarka FC Barcelony leczy aktualnie kontuzję kolana i niedługo wróci do zdrowia.

Teraz napastniczka mogła z niecierpliwością śledzić losowanie kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027. Uroczystość odbyła się w Nyonie. Polki trafiły do dywizji A i były losowane z trzeciego koszyka. Ostatecznie los nam nie sprzyjał, bo naszymi rywalkami w grupie 2 będą reprezentantki Francji, Holandii oraz Irlandii.

Jak przypomina PZPN - w eliminacjach do mistrzostw świata piłkarek biorą udział 53 reprezentacje narodowe. Zostały one podzielone na trzy dywizje, a Polki znalazły się w tej najwyższej - dywizji A. "Bezpośredni awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027 zapewnią sobie zwycięzcy każdej grupy Dywizji A" - czytamy w komunikacie PZPN.

Kwalifikacje zaplanowano od marca do czerwca 2026 roku. Z kolei w listopadzie i grudniu przyszłego roku odbędą się baraże o awans na mundial.

Zdaniem Dawida Brilowskiego z TVP Sport losowanie było bardzo trudne dla Biało-Czerwonych "Biorąc pod uwagę, że walczymy realnie o rozstawienie w barażach (czyli 3. miejsce w grupie), losowanie uznaję za mocno niekorzystne" - napisał w serwisie X.

Tak wyglądają grupy el. do mistrzostw świata 2027 w piłce nożnej kobiet:

DYWIZJA A

A1

Szwecja

Włochy

Dania

Serbia

A2

Francja

Holandia

Polska

Irlandia

A3

Hiszpania

Anglia

Islandia

Ukraina

A4

Niemcy

Norwegia

Austria

Słowenia

DYWIZJA B

B1

Walia

Czechy

Albania

Czarnogóra

B2

Szwajcaria

Irlandia Północna

Turcja

Malta

B3

Portugalia

Finlandia

Słowacja

Łotwa

B4

Belgia

Szkocja

Izrael

Luksemburg

DYWIZJA C

C1

Bośnia i Hercegowina

Estonia

Litwa

Liechtenstein

C2

Chorwacja

Kosowo

Bułgaria

Gibraltar

C3

Węgry

Azerbejdżan

Macedonia Północna

Andora

C4

Grecja

Wyspy Owcze

Gruzja

C5

Rumunia

Cypr

Mołdawia

C6