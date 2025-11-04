Powrót na stronę główną
Polska poznała rywali w el. do wielkiej imprezy. "Mocno niekorzystne"
Polskie piłkarki mają za sobą debiut na mistrzostwach Europy. Teraz staną przed szansą pierwszej w historii kwalifikacji na mistrzostwa świata. We wtorek w Nyonie odbyło się losowanie grup el. do MŚ 2027. Niestety Biało-Czerwone nie miały tyle szczęścia. Oto z kim się zmierzą.
Polska - Holandia
Screen - TVP Sport

Polskie piłkarki nie tak dawno temu zadebiutowały na mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Biało-Czerwone prowadzone przez Ninę Patalon trafiły do grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Nasze piłkarki odpadły z tego turnieju po fazie grupowej, ale już w swoim pierwszym udziale na imprezie Starego Kontynentu, osiągnęły jedno zwycięstwo - z Danią 12 lipca 3:2.

Eliminacje MŚ 2027: Trudne losowanie Polek

Ważnym ogniwem naszej żeńskiej reprezentacji była Ewa Pajor, która mimo kontuzji niedawno zgarnęła nagrodę od "Mundo Deportivo" na Europejskiej Gali Piłki Nożnej Kobiet. Piłkarka FC Barcelony leczy aktualnie kontuzję kolana i niedługo wróci do zdrowia.

Teraz napastniczka mogła z niecierpliwością śledzić losowanie kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027. Uroczystość odbyła się w Nyonie. Polki trafiły do dywizji A i były losowane z trzeciego koszyka. Ostatecznie los nam nie sprzyjał, bo naszymi rywalkami w grupie 2 będą reprezentantki Francji, Holandii oraz Irlandii.

Zobacz też: Barcelona pokazała to, na co wszyscy czekali. Chodzi o Pajor

Jak przypomina PZPN - w eliminacjach do mistrzostw świata piłkarek biorą udział 53 reprezentacje narodowe. Zostały one podzielone na trzy dywizje, a Polki znalazły się w tej najwyższej - dywizji A. "Bezpośredni awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027 zapewnią sobie zwycięzcy każdej grupy Dywizji A" - czytamy w komunikacie PZPN.

Kwalifikacje zaplanowano od marca do czerwca 2026 roku. Z kolei w listopadzie i grudniu przyszłego roku odbędą się baraże o awans na mundial.

Zdaniem Dawida Brilowskiego z TVP Sport losowanie było bardzo trudne dla Biało-Czerwonych "Biorąc pod uwagę, że walczymy realnie o rozstawienie w barażach (czyli 3. miejsce w grupie), losowanie uznaję za mocno niekorzystne" - napisał w serwisie X.

Tak wyglądają grupy el. do mistrzostw świata 2027 w piłce nożnej kobiet:

DYWIZJA A

A1

  • Szwecja
  • Włochy
  • Dania
  • Serbia

A2

  • Francja
  • Holandia
  • Polska
  • Irlandia

A3

  • Hiszpania
  • Anglia
  • Islandia
  • Ukraina

A4

  • Niemcy
  • Norwegia
  • Austria
  • Słowenia

DYWIZJA B

B1

  • Walia
  • Czechy
  • Albania
  • Czarnogóra

B2

  • Szwajcaria
  • Irlandia Północna
  • Turcja
  • Malta

B3

  • Portugalia
  • Finlandia
  • Słowacja
  • Łotwa

B4

  • Belgia
  • Szkocja
  • Izrael
  • Luksemburg

DYWIZJA C

C1

  • Bośnia i Hercegowina
  • Estonia
  • Litwa
  • Liechtenstein

C2

  • Chorwacja
  • Kosowo
  • Bułgaria
  • Gibraltar

C3

  • Węgry
  • Azerbejdżan
  • Macedonia Północna
  • Andora

C4

  • Grecja
  • Wyspy Owcze
  • Gruzja

C5

  • Rumunia
  • Cypr
  • Mołdawia

C6

  • Białoruś
  • Kazachstan
  • Armenia

