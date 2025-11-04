Polska poznała rywali w el. do wielkiej imprezy. "Mocno niekorzystne"

Polskie piłkarki nie tak dawno temu zadebiutowały na mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Biało-Czerwone prowadzone przez Ninę Patalon trafiły do grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Nasze piłkarki odpadły z tego turnieju po fazie grupowej, ale już w swoim pierwszym udziale na imprezie Starego Kontynentu, osiągnęły jedno zwycięstwo - z Danią 12 lipca 3:2.
Ważnym ogniwem naszej żeńskiej reprezentacji była Ewa Pajor, która mimo kontuzji niedawno zgarnęła nagrodę od "Mundo Deportivo" na Europejskiej Gali Piłki Nożnej Kobiet. Piłkarka FC Barcelony leczy aktualnie kontuzję kolana i niedługo wróci do zdrowia.
Teraz napastniczka mogła z niecierpliwością śledzić losowanie kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027. Uroczystość odbyła się w Nyonie. Polki trafiły do dywizji A i były losowane z trzeciego koszyka. Ostatecznie los nam nie sprzyjał, bo naszymi rywalkami w grupie 2 będą reprezentantki Francji, Holandii oraz Irlandii.
Jak przypomina PZPN - w eliminacjach do mistrzostw świata piłkarek biorą udział 53 reprezentacje narodowe. Zostały one podzielone na trzy dywizje, a Polki znalazły się w tej najwyższej - dywizji A. "Bezpośredni awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2027 zapewnią sobie zwycięzcy każdej grupy Dywizji A" - czytamy w komunikacie PZPN.
Kwalifikacje zaplanowano od marca do czerwca 2026 roku. Z kolei w listopadzie i grudniu przyszłego roku odbędą się baraże o awans na mundial.
Zdaniem Dawida Brilowskiego z TVP Sport losowanie było bardzo trudne dla Biało-Czerwonych "Biorąc pod uwagę, że walczymy realnie o rozstawienie w barażach (czyli 3. miejsce w grupie), losowanie uznaję za mocno niekorzystne" - napisał w serwisie X.
