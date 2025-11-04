To już czwarty sezon, w którym Angel Rodado gra w barwach Wisły Kraków. Hiszpan trafił do Wisły, gdy ta spadła z Ekstraklasy. Być może Wisła jest teraz najbliżej osiągnięcia tego celu, jakim jest awans do Ekstraklasy, bo ma 38 punktów po 15 meczach, jest liderem I ligi i ma jedenaście punktów przewagi nad trzecim Śląskiem Wrocław. Sam Rodado strzelił 16 goli w 16 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

Rodado w reprezentacji Polski? "Śmiać mi się chce"

Podczas "Prawdy Futbolu" Boniek wypowiedział się nt. plotek łączących Rodado z grą w reprezentacji Polski. Jak były prezes PZPN skomentował te doniesienia?

- Ja to rozpatruję w kategoriach "pierwszy kwiecień", "prima aprilis". Rodado jest Hiszpanem, który kocha Hiszpanię, znakomicie czuje się w polskiej rzeczywistości i który musi jeszcze pokazać, jakim będzie piłkarzem w Ekstraklasie. A ktoś wymyśla jakiś tekst, jakiś temat, czy on może być reprezentantem Polski. No nie, no, byłoby to smutne, gdybyśmy musieli z czegoś takiego korzystać - powiedział.

- Są rzeczy, na które ja patrzę z przymrużeniem oka. Śmiać mi się chce z tych prób wpuszczenia go na drogę, gdzie miałby dostać polski paszport. Ciekawy jestem, jak Rodado będzie wyglądał w Ekstraklasie, gdzie będzie miał innych obrońców, inaczej będzie to wyglądało. Życzę mu jak najlepiej. Pchanie go do reprezentacji i robienie z niego Polaka na siłę... dla mnie to jakiś żart primaaprilisowy - dodaje Boniek.

Były prezes PZPN życzy Rodado, by awansował z Wisłą do Ekstraklasy. - Niech on strzela bramki dla Wisły, niech wprowadzi ją do Ekstraklasy (co jest prawie na 100 proc. pewne, bo Wisła ma taką przewagę) - podsumował Boniek.

Rodado mówi o reprezentacji Polski. "Przemyślałbym to"

Temat ewentualnego powołania Rodado do reprezentacji Polski pojawił się przy okazji wywiadu, jakiego Hiszpan udzielał TVP Sport. - Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to. Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu - opowiadał napastnik Wisły.

Temat podchwycił też Mateusz Borek. - Gdyby troszkę bardziej nauczył się języka polskiego... Ja jestem za, bo jestem przekonany, że on może tu dłużej pomieszkać i pożyć. To jest dobry piłkarz, a my z przodu mamy swoje problemy. Jest oczywiście Świderski, który sprawdza się w reprezentacji, ale Piątek miał słabszy okres, zobaczymy też, co będzie po powrocie Buksy - przekazał dziennikarz.

Kontrakt Rodado z Wisłą wygasa w czerwcu 2030 r.