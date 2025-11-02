"Przez lata pozycja napastnika była w reprezentacji niemal najmniej problematyczną. Oprócz Roberta Lewandowskiego mieliśmy Krzysztofa Piątka czy Arkadiusza Milika. Ale czasy prosperity się kończą" - pisał Bartosz Królikowski, dziennikarz Sport.pl. Być może Jan Urban zdecyduje się sięgnąć po "zagraniczne" wsparcie.

Reprezentacja Polski ma problem z napastnikami. Zaskakujący kandydat do kadry przemówił

Od niedawna głośno jest o możliwych występach w polskiej kadrze Alexandre Zurawskiego, znanego jako Alemao, gracza Rayo Vallecano. - Nie wiem, zobaczymy - tak komentował tę sprawę selekcjoner, któremu "podsunięto" też innego kandydata, dobrze znanego z polskich boisk. Mianowicie Angela Rodado, od trzech lat brylującego w Wiśle Kraków. Dość powiedzieć, że w dwóch ostatnich sezonach był królem strzelców I ligi.

Hiszpański napastnik został zapytany o tę kwestię w rozmowie z TVP Sport. - Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to - stwierdził.

Angel Rodado mówi wprost o Polakach i Polsce

Na pewno Rodado odnalazł się w naszym kraju. - Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu - przyznał. A prawdziwość tych słów potwierdza to, że ostatniego lata 28-latek odrzucił zagraniczne oferty i przedłużył kontrakt z Wisłą aż do końca czerwca 2030 r.

W obecnym sezonie Hiszpan spisuje się rewelacyjnie. W 15 meczach zdobył 15 bramek oraz zanotował jedną asystę i prowadzi krakowian do powrotu do Ekstraklasy - po 14. kolejkach I ligi przewodzą oni tabeli (35 pkt) z ośmiopunktową przewagą nad wiceliderem.

Przed listopadową przerwą reprezentacyjną Wisła Kraków zagra jeszcze z Chrobrym Głogów (2 listopada) oraz Polonią Warszawa (8 listopada). Później Angel Rodado będzie mógł zobaczyć, jak polska kadra radzi sobie w spotkaniach z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada).