Tylko nie to! Spełnił się najczarniejszy scenariusz dla Modera

Jakub Moder wrócił do regularnego, ligowego grania w lutym 2025 roku. Wydawało się, że przezwyciężył problemy zdrowotne, zmienił klub - trafił z Brighton do Feyenoordu i wszystko zaczęło się układać. Niestety - wygląda na to, że kontuzje nie przestają torpedować jego kariery. W trwających rozgrywkach jeszcze nie zagrał, a fatalne wieści przekazał trener jego zespołu Robin van Persie.

Moder przeszedł operację. "Ogromne rozczarowanie"

- Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu. W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - przyznał szkoleniowiec Feyenoordu. Jego słowa cytuje portal feyenoord24.net.

Najpierw poważna kontuzja kolana, a teraz problemy z plecami. Pomocnikowi - jak widać - tylko częściowo udało się wyleczyć tę kontuzję. Choć pojawiał się w ośrodku treningowym Feyenoordu, to nie mógł brać w zajęciach z drużyną. Słowa van Persiego o koniecznej operacji, choć nie wskazują konkretnej daty powrotu na boisko, są kolejną fatalną informacją dla reprezentacji Polski.

Moder przez kontuzje stracił już mundial w 2022 roku. Dwa lata później zagrał na Euro, a po nim regularnie występował w pierwszym składzie kadry. Po raz ostatni zagrał dla niej w czerwcu - jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Operacja i rehabilitacja oznaczają, że Moder najwcześniej - o ile w ogóle - będzie mógł być brany pod uwagę w kontekście marcowego zgrupowania. Z dużą dozą prawdopodobieństwa kadra będzie wtedy walczyć w barażach o udział w kolejnym mundialu. Czas pokaże, czy Moder długo będzie musiał czekać na swój 36. mecz z orłem na piersi.