Krychowiak jak Szczęsny? Zagadkowe słowa Nawałki. "Nigdy nie mów nigdy"

Grzegorz Krychowiak to jedna z najbarwniejszych postaci w polskiej piłce - był kochany i nienawidzony, a w 2023 roku poinformował, że kończy przygodę w reprezentacji Polski. Teraz piłkarz postawił kolejny krok i poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery, choć chętnych - jak sam wspominał - nie brakowało. Tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji rozegrał mecz w lidze okręgowej - w barwach Mazura Radzymin.

Grzegorz Krychowiak zakończył karierę

Krychowiak ma 35 lat - ostatnio występował na Cyprze, czy w Arabii Saudyjskiej, ale na swoim koncie ma także ogromne kluby - na czele z Sevillą, gdzie osiągał największe sukcesy, czy PSG, gdzie ta kariera nie potoczyła się tak, jakby sobie tego wyobrażał. "Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły" - napisał w social mediach.

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to zagrał na dwóch mistrzostwach Europy (2016 i 2021) oraz na dwóch mundialach (2018 i 2022). W sumie wystąpił w Biało-Czerwonych barwach 100 razy.

Adam Nawałka reaguje na decyzję Grzegorza Krychowiaka: "Za szybko"

Były selekcjoner polskiej kadry - Adam Nawałka, u którego Grzegorz Krychowiak odgrywał jedną z kluczowych ról, w rozmowie z WP SportowymiFaktami zdradził, co myśli o decyzji 35-latka. - Rozmawiałem z Grzegorzem. Zapytałem, czy nie robi tego za wcześnie. Oczywiście, wszystko zależy od emocji i tego, co się czuje. Dla Grzegorza otwierają się nowe przestrzenie, bo to osoba o szerokim spektrum zainteresowań. Natomiast wielu młodych zawodników mogłoby skorzystać z jego umiejętności, wiedzy i doświadczenia, grając razem z Grzegorzem w jednym zespole - wyznał.

- Kamil Grosicki pokazuje, że młodsi koledzy w klubie mogą się od niego wiele nauczyć. Zwłaszcza że Grzegorz to wzór do naśladowania pod względem prowadzenia się, czyli zero alkoholu, zero używek, a także wzór dyscypliny, formy fizycznej czy profesjonalizmu - dodał.

Adam Nawałka podkreśla, że Grzegorz Krychowiak "za szybko" kończy karierę, ale szanuje jego decyzję. - Rozmawialiśmy, padło "nigdy nie mów nigdy". Kto wie, może rzeczywiście ten etap będzie miał swój dalszy ciąg. Miejmy nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy. Grzegorz zawsze lubił wielkie wyzwania - zakończył.

Gdyby zdarzyło się tak, że Grzegorz Krychowiak wznowiłby karierę, postąpiłby tak, jak jego wieloletni kolega Wojciech Szczęsny, który po zawieszeniu butów na kołku otrzymał ofertę z FC Barcelony, w której gra do dziś.