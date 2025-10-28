Sceny w meczu Polek! Trzy gole w trzy minuty

Polskie piłkarki wróciły do gry po Euro 2025. Zanim przystąpią do gry w Lidze Narodów i eliminacjach do mistrzostw świata, rozgrywają mecze towarzyskie. Cztery dni temu zremisowały w Gdańsku z Holandią 0:0. We wtorek czekało je natomiast wyjazdowe starcie z Walią i tym razem na brak bramek nie można było narzekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Polki nie dały szans rywalkom. Grad bramek w Walii

Zespół Niny Patalon pomimo nieobecności swojej liderki i najskuteczniejszej zawodniczki - kontuzjowanej Ewy Pajor - okazał się bardzo skuteczny. Nie przeszkodziło nawet to, że spotkanie rozpoczęło się dla nas nie najlepiej. Już po pięciu minutach nasza ekipa przegrywała 0:1. Po rzucie rożnym Walijek zrobiło się spore zamieszanie w polu karnym, co skrzętnie wykorzystała Elise Hughes.

Na szczęście Polki odpowiedziały dwoma mocnymi ciosami. W 22. minucie wyrównała Nadia Krezyman, a zaledwie siedem minut później prowadzenie dała Milena Kokosz. Obie popisały się pięknymi uderzeniami z dystansu. Dzięki nim nasz zespół schodził na przerwę przy wyniku 2:1.

Po zmianie stron kluczowy okazał się okres między 55. a 57. minutą. Wtedy to padły bowiem aż... trzy bramki. Najpierw drugie trafienie w tym dołożyła Krezyman. Potem błyskawicznie odpowiedziała Carrie Jones, by na koniec na 4:2 dla Polski podwyższyła Paulina Tomasiak.

Na tym jednak strzelenie się nie skończyło, bo na sam koniec Biało-Czerwone zabawiły się raz jeszcze. Indywidualną akcję skrzydłem przeprowadziła Klaudia Jedlińska, która z ostrego kąta przelobowała bramkarkę Walii i na sześć minut przed końcem ustaliła wynik na 5:2.