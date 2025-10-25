Urban wyjął specjalną listę i ogłosił. Oni mogą zadebiutować w kadrze

Czy już można powiedzieć, że Jan Urban uleczył polską kadrę? Na taki wniosek jest za wcześnie, ale na pewno zakończył niesnaski, jakie wywołała kadencja Michała Probierza, a szczególnie jej końcowa faza. W reprezentacji Polski znów zagościła dobra atmosfera. Co najważniejsze, wyniki sportowe również zaczęły się zgadzać. Sensacyjny remis 1:1 z Holandią, zwycięstwa 3:1 nad Finlandią i 2:0 nad Litwą w eliminacjach do MŚ 2026, a także triumf 1:0 nad Nową Zelandią w sparingu - to mecze, w których kadrę prowadził były trener Górnika Zabrze. Przed Biało-Czerwonymi teraz te najważniejsze spotkania. To one zadecydują o naszym "być albo nie być" na mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Augustyniak w reprezentacji Polski? Kosecki: Niestety jest już za późno

Jan Urban mówi o Porębie i Kałuzińskim. "Są, są"

Choć do kolejnego zgrupowania jeszcze niespełna trzy tygodnie, to media już dywagują nad powołaniami. Eksperci twierdzą, że Urban może zaskoczyć. Mówi się o takich nazwiskach, jak Oskar Pietuszewski, Marcel Reguła czy po ostatnim spotkaniu Legii o Rafale Augustyniaku, który dał zwycięstwo nad Szachatrem Donieck, bo ustrzelił dublet (2:1). W najnowszym wywiadzie z selekcjonerem na Kanale Sportowym Mateusz Borek przytoczył też nazwiska dwóch innych zawodników. To Łukasz Poręba i Jakub Kałuziński. Czy znajdują się na liście obserwowanych i mają szansę na powołanie?

Urban dość niespodziewanie wyjął kartkę z kieszeni, spojrzał na nią i powiedział: - No i są, są [na liście, przyp. red.]. No jest trochę [tych nazwisk, przyp. red.]. Jest z 50 - ujawnił trener, po czym dodał: - To nie chodzi o to, żeby iść na ilość. Natomiast to, że ktoś jest w szerokiej kadrze, też nie świadczy, że ma szansę na powołanie - zaznaczył od razu. Mimo wszystko nazwiska Poręby i Kałuzińskiego są dla Urbana opcją i wydaje się, że dość solidną. Pierwszy z nich nie miał jeszcze okazji grać w seniorskiej kadrze. Drugi ma już debiut za sobą - szansę otrzymał od Probierza.

Poręba i Kałuziński w rytmie meczowym. Opcja dla Urbana

Poręba gra dla SV 07 Elversberg. Na regularną grę narzekać nie może, bo zdobył zaufanie trenera w klubie i ten stawia na niego praktycznie od deski do deski. Rozegrał już 10 meczów w tym sezonie, spędzając na murawie ponad 700 minut. W tym czasie udało mu się zanotować dwie asysty. Z kolei Kałuziński gra dla Basaksehiru. Jego sytuacja wygląda już nieco gorzej, bo szkoleniowiec rzadko na niego stawia od pierwszych minut. Ma jednak na koncie osiem spotkań i ponad 400 minut rozegranych. W protokole meczowym zapisać mu się jednak nie udało.

Zarówno Poręba, jak i Kałuziński mogą być rozpatrywani przez Urbana w kontekście zastępstwa m.in. za Bartosza Slisza, który w starciu z Holandią nie zagra. Musi pauzować za żółte kartki. A to właśnie mecz z "Oranje" będzie tym najważniejszym. W pierwszym, w Rotterdamie, Polacy sprawili sensację. Kto wie, czy do sensacji nie dojdzie też na własnym terenie. Trzymamy kciuki!

Zobacz też: Kowalczyk wydał wyrok po kompromitacji Lecha. "Zostało tylko San Marino".

Póki co piłkarze skupiają się na rywalizacji klubowej. Polscy kibice trzymają kciuki, by kadrowicze łapali jak najwięcej minut. Wielu fanów skupia się też na Robercie Lewandowskim i jego powrocie do zdrowia. Istnieje bowiem ryzyko, że zabraknie go na listopadowym zgrupowaniu. Aczkolwiek dobre wieści przekazał Wojciech Szczęsny. Jego zdaniem Polak może wrócić do gry szybciej niż się wydaje, więc powinien zdążyć na mecze kadry. 14 listopada Biało-Czerwoni zagrają z Holandią, a trzy dni później zakończą eliminacje starciem z Maltą. Obecnie zajmują drugie miejsce w grupie, co daje prawo udziału w barażach. Pierwsza lokata pozwala awansować na mundial bezpośrednio.