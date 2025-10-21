18-latek z rewelacji Ekstraklasy trafi do kadry? Media: Urban go obserwuje

Jeśli chodzi o medialność, to Reguła znajduje się w cieniu Pietuszewskiego, ale kto regularnie śledzi Ekstraklasę, ten wie, że nie sposób nie doceniać dyspozycji młodego pomocnika. Zagłębie Lubin przed sezonem było wymieniane w gronie kandydatów do walki o utrzymanie. Jednak po dwunastu kolejkach lubinianie zajmują doskonałe siódme miejsce, m.in. przed Rakowem Częstochowa, Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Tych ostatnich zresztą dopiero co pokonali 3:1 i rozpętali w stolicy potężne piekło z trenerem Edwardem Iordanescu w roli głównej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co to było za uderzenie?! Quebo komentuje pięknego gola

Zagłębie błyszczy ofensywą, a Reguła to jej nieodłączna część

Marcel Reguła to ważny element lubińskiej ofensywy, która jak dotąd jest najlepsza w lidze ex aequo z Jagiellonią Białystok (23 gole). Zaledwie 18-letni piłkarz ma już na koncie dwa gole i trzy asysty w Ekstraklasie, a do tego kolejne dwa trafienia w Pucharze Polski. Ustawiany jest różnie. Czasem bardziej jako "dziesiątka", czasem jako skrzydłowy, a nieraz nawet w jednej linii z napastnikiem. Innymi słowy, jest takim wolnym elektronem, ale to w tym wypadku działa. Nigdy nie był tak regularny, jak u Leszka Ojrzyńskiego. W zeszłym sezonie błysnął kapitalną przewrotką w derbach Dolnego Śląska ze Śląskiem Wrocław (3:0), ale poprzedni trener Marcin Włodarski nie korzystał z niego zbyt ochoczo.

Jan Urban już go obserwuje. Reguła trafi do seniorskiej kadry?

Teraz Reguła błyszczy i może dzięki temu liczyć na występy w kadrze do lat 21 u Jerzego Brzęczka. We wrześniu strzelił gola w debiucie z Macedonią (3:0). Możliwe jednak, że niedługo czeka go kolejny debiut. Jak donosi dziennik "Fakt" Jan Urban ma go w notesie, a sztab seniorskiej kadry regularnie obserwuje 18-letniego pomocnika. Jeśli podtrzyma formę, powołanie powinno być kwestią czasu.

Nie wiadomo czy Reguła oraz wspomniany wyżej Pietuszewski, którego wielu domagało się w seniorskiej kadrze już w październiku, zostaną powołani na listopadowe mecze eliminacji mundialu z Holandią (14.11) i Maltą (17.11). Obaj mocno przydaliby się także kadrze do lat 21, która imponuje formą w eliminacjach Euro 2027 U21, ale przed nią bardzo trudny egzamin w Szczecinie z Włochami (14.11) oraz wyjazd do Macedonii Północnej (18.11).