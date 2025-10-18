Takiego ciosu Brzęczek się nie spodziewał. "To żaden trener"

Jerzy Brzęczek przez trzy lata pozostawał bezrobotny, ale jego nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w mediach, po tym, jak Michał Probierz w czerwcu podał się do dymisji ze stanowiska trenera reprezentacji Polski. Niektórzy typowali, że to właśnie były szkoleniowiec Wisły Płock zostanie jego następcą. Ostatecznie wicemistrz olimpijski faktycznie został zatrudniony przez Cezarego Kuleszę - ale nie do pracy z seniorską kadrą, a tą do lat 21.

Na razie wyniki Brzęczka wyglądają świetnie. Biało-Czerwoni pod jego wodzą wygrali cztery mecze - strzelając łącznie 15 bramek i nie tracąc ani jednej. Nic więc dziwnego, że o 54-latku znowu mówi się w środowisku bardzo dużo. Wojciech Kowalczyk wypowiedział się na jego temat na łamach "Weszło":

- Jego kariera klubowa w Ekstraklasie jest nijaka i nieciekawa. Wisła Kraków – kompromitacja. Lechia Gdańsk – bez historii. Wisła Płock… Ktoś powie, że świetny czas, bo było piąte miejsce, ale jak mielibyśmy każdego trenera, który zajął piąte miejsce w lidze, nazywać świetnym, to słabych by zabrakło. Piąty był na przykład Piotr Tworek z Wartą Poznań, a raczej nie chcielibyście, żeby się zajął waszym klubem albo nawet waszym kaktusem. To zresztą ciekawe – wyobraźcie sobie, że PZPN nie wybiera piątego Brzęczka, tylko piątego Tworka. Kariera by mu się trochę zmieniła, a przecież trenersko to taki sam poziom jak Brzęczek, czyli żaden - stwierdził "Kowal".

W dalszej części artykułu ekspert zwrócił jednak uwagę, że o ile w piłce klubowej Brzęczek nie robił furory, tak znakomicie radzi sobie prowadząc reprezentacje. Na różnych jej poziomach.

- Niemniej Brzęczek ma coś, czego Tworek pewnie nie, czyli jest – jak wspomniałem – bardzo dobrym selekcjonerem. Zalicza świetne wejście do reprezentacji U21, a wcześniej dobrze pracował z seniorską kadrą. Bez problemów przeszedł przez grupę eliminacyjną, dzisiaj o takich wynikach możemy tylko pomarzyć, a że nie wygrywał z lepszymi jak Włosi czy Portugalia? Od tego czasu ktoś wygrywa? - zauważył Kowalczyk.

Na koniec kolega z kadry olimpijskiej Brzęczka wyraził nadzieję, że ten w przyszłości wróci... do seniorskiej kadry Biało-Czerwonych.

- Cóż, Jurek, powodzenia dalej! Do piłki klubowej nie wracaj, bo nie ma po co, ale w reprezentacyjnej możesz zrobić karierę. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz tam, gdzie twoje miejsce, czyli do seniorskiej drużyny - przekazał były piłkarz m.in. Legii Warszawa oraz Betisu.