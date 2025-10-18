Mocno o kadrze Brzęczka. "To najmniej istotna reprezentacja, jaka istnieje"

- To najmniej istotna reprezentacja, jaka istnieje. Ci, którzy będą na tyle dobrzy, by grać w kadrze dorosłej, będą grać w dorosłej kadrze. Kadra U-21 nie służy promocji piłkarzy i nigdy nie służyła - ocenia to Piotr Żelazny (Magazyn Kopalnia, ekspert TVP Sport). Jego wypowiedź prezentujemy na poniższym materiale wideo.

"To nie jest kadra, która tworzy piłkarzy"

- To nie jest kadra, która tworzy piłkarzy - ocenia Żelazny i przypomina, że najlepszy obecnie polski piłkarz, Robert Lewandowski, nie grał w młodzieżówce.

- Przypomnę też, że jak kadra U-21 Michniewicza awansowała na Euro, to Piotr Zieliński czy Arkadiusz Milik w niej nie byli. Byli wtedy pełnoprawnymi reprezentantami Polski - mówi Żelazny, zaznaczając, że to tam jest miejsce dla najlepszych.

- Zgadzam się, że ta kadra nie wychowuje przyszłych reprezentantów, ale dla piłkarza to super przeżycie - opisuje swój bardzo krótki pobyt w U-21 Jakub Kosecki. Były gracz Legii, czy Śląska na swym pierwszym zgrupowaniu młodzieżówki miał pecha. To był prestiżowy, wyjazdowy mecz z Włochami.

- Wyszedłem w pierwszym składzie. Super sprawa. Nie minęło jednak 5 minut, a obrońca tak mi się wpierniczył w nogi, że zerwałem więzadło piszczelowo - strzałkowe. To był koniec młodzieżówki.

Kilkunastu do kadry seniorskiej

W programie To jest Sport.pl, pokazaliśmy też, jaka liczba piłkarzy grających w kadrach U-21 z poszczególnych ostatnich lat weszła do kadry seniorskiej. Braliśmy pod uwagę tych, co zagrali w pierwszej drużynie co najmniej dwa mecze. Jasne jest, że czas gra tu na korzyść tych, którzy w U21 byli dawniej, choćby w składzie na ME 2017 czy 2019.

Piłkarze z kadry U21 z co najmniej 2 meczami w kadrze seniorskiej KS

Oczywiście większość z młodych piłkarzy nie była pierwszoplanowymi postaciami seniorskiej kadry, ale wśród nazwisk młodzieżowców z ostatniej dekady można znaleźć choćby: Jana Bednarka, Pawła Dawidowicza, Tomasza Kędziorę, Przemysława Frankowskiego, Krzysztofa Piątka, Sebastiana Szymańskiego czy Karola Świderskiego. Z nich obecna reprezentacja ciągle korzysta.

Jak zaznaczał Żelazny, najważniejszym zadaniem kadry U-21 jest awans na igrzyska olimpijskie, a to jest misja niemal niewykonalna.

- Super, żebyśmy pojechali na igrzyska, ale by tak się stało, trzeba być w półfinale mistrzostw Europy. Pojedziemy na Euro? To dobrze i tyle, ale nasi piłkarze nie grali na igrzyskach od 1992 roku.

- Dla mnie zajawka piłką U-21 bardziej pokazuje naszą tęsknotę za jakimikolwiek sukcesami, pompowanie balonika. Polacy uwielbiają sukcesy, ale w latach 80. była taka posucha w polskim sporcie, że nagle do roli idoli międzynarodowych awansowali lotnicy od latania precyzyjnego. Byli w czołówce plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca – wypomina Żelazny. Cały program To jest Sport.pl do zobaczenia poniżej.

Polską kadrę U-21, którą teraz czeka mecz eliminacji z Włochami, ponownie zobaczymy w akcji w listopadzie. To po pokonaniu Szwecji (6:0), Czarnogóry (2:0) Armenii (4:0), Macedonii Płn (3:0), będzie najtrudniejszy przeciwnik i wicelider naszej grupy. Włosi też mają komplet punktów, ale gorszy bilans bramkowy.