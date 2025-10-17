Szokujące wieści ws. Brzęczka! "Paru chłopców wybrało się zwolnić trenera"

Jerzy Brzęczek ma bardzo udany start pracy w reprezentacji Polski do lat 21. Prowadzona przez niego drużyna wygrała cztery spotkania (wszystkie w eliminacjach Euro 2027), w dodatku z bilansem bramkowym 15-0. A szkoleniowiec zbiera wiele pochwał, co może być dla niego pewną odmianą po pracy z seniorską kadrą, gdy musiał mierzyć się z dużą krytyką. I nie tylko.

Jerzy Brzęczek "odrodził się" w reprezentacji Polski do lat 21. Roman Kosecki mówi o Zbigniewie Bońku

Ostatnie dokonania szkoleniowca docenił Jakub Kosecki - Brzęczek robi (dobrą - red.) robotę. Po tym jak został potraktowany w pierwszej reprezentacji - pozbyli się go w dosyć nieładny sposób - dostał zaufanie i w kadrze U-21 pokazuje, że zna się na tym - powiedział w programie "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport.

Po tych słowach Roman Kosecki natychmiast "sprostował" jedną rzecz. - Trzeba powiedzieć, ze nie pozbyli się, a pozbył. Wybór trenera reprezentacji pozostaje w gestii prezesa, tak jest przyjęte. Prezes przedstawia (kandydaturę - red.) na zarządzie, a zarząd to akceptuje. Decyzję o zwolnieniu też podejmuje prezes i bierze pełną odpowiedzialność - stwierdził, wskazując, że wszystko było w rękach Zbigniewa Bońka, ówczesnego szefa federacji.

Roman Kosecki uderzył w reprezentantów Polski ws. Jerzego Brzęczka. "Nieprofesjonalne"

- Po ostatnich zamieszaniach, wypowiedziach trenera Brzęczka i prezes Bońka widać, że były pewne niejasności - dodał. Po czym zwrócił uwagę na to, co robili wówczas kadrowicze. - Chyba też nie do końca profesjonalnie zachowała się drużyna, bo paru chłopców wybrało się zwolnić trenera, co jest według mnie nieprofesjonalne. Tak samo okazało się, że później chcieli zwalniać kolejnych trenerów - skwitował.

Dobitnym przykładem tego, że między zespołem a Brzęczkiem nie układało się najlepiej, było zachowanie Roberta Lewandowskiego po meczu Włochy - Polska (0:2) - po pytaniu o plan na grę napastnik przez kilka sekund wymownie milczał. Jednak nie tylko 54-latek miał trudne sytuacje z piłkarzami - później dochodziło do tarć między nimi a Czesławem Michniewiczem czy Michałem Probierzem, którzy również odchodzili z kadry w kontrowersyjnych okolicznościach.

Być może inaczej potoczą się losy Jana Urbana, który ma bardzo udany początek kadencji. A Roman Kosecki pozytywnie ocenia działania trenerów w dwóch najważniejszych kadrach. - Urban i Brzęczek mają fajną współpracę, a między nimi jest jeszcze Jacek Magiera, który to łączy i ma przecież swoje aspiracje - podkreślił.

Obie reprezentacje odliczają już do 14 listopada, gdy rozegrają hitowe mecze. Wtedy seniorska kadra w ramach kwalifikacji mundialu 2026 podejmie Holandię (to dwie najlepsze drużyny w grupie G), natomiast zespół U-21 ugości Włochów, którzy dotrzymują im kroku (cztery wygrane, bilans bramek 12-2) w eliminacjach Euro 2027.