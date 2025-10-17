Stało się! Oto miejsce Polski w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski w październiku podtrzymała dobrą passę. Od początku kadencji Jana Urbana nie przegrała meczu, a na ostatnim zgrupowaniu odniosła dwa zwycięstwa - nad Nową Zelandią (1:0) w sparingu oraz nad Litwą (2:0) w kwalifikacjach mistrzostw świata 2026. To przynosi realne korzyści.
Chodzi o najnowszy ranking FIFA. Zgodnie z nieoficjalnymi prognozami polska kadra miała zaliczyć kolejny awans - tym razem o trzy miejsca. I tak też się stało. Aktualnie jest na 33. pozycji. Ostatnio tak wysoko była w październiku zeszłego roku (31. miejsce) - później przyszła seria gorsza wyników, po której właśnie następuje odbicie.
W obecnej sytuacji reprezentacji Polski bardzo zależy na jak najlepszej pozycji w zestawieniu. To ze względu na system rozgrywania baraży o przyszłoroczny mundial - drużynie prowadzonej przez Urbana bardzo trudno będzie wyprzedzić prowadzącą w grupie G Holandię, ale drugie miejsce, dające baraże, ma na wyciągnięcie ręki.
Zobacz też: O słowach Iordanescu będzie głośno. "To obraza dla drużyny, dla mnie"
"Na podstawie rankingu FIFA będą w listopadzie układane barażowe koszyki 1-3. Do czwartego koszyka trafią ekipy z Ligi Narodów. Co zyskałaby Polska dzięki pierwszemu koszykowi? W nim będą teoretycznie najmocniejsze drużyny baraży. Na chwilę obecną, to m.in. Włochy, czy Turcja. Drużyny z pierwszego koszyka zagrają pierwsze mecze z ekipami z koszyka czwartego. Tam będą drużyny pokroju Irlandii Płn., Rumunii lub Mołdawii. Potem finał baraży odbędzie się z lepszym z jednej z par koszyk drugi - koszyk trzeci. To oznacza, że Polska losowana z koszyka pierwszego ominęłaby najmocniejszych rywali. Przydział do koszyka 1-2 to również gwarancja pierwszego barażowego meczu na własnym stadionie" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.
Wracając do październikowego rankingu, to awans na szóstą pozycję zaliczyła Holandia, najbliższy rywal Polaków. Doszło również do zmiany na podium - Argentyna zrobiła krok w kierunku odzyskania prowadzenia, wyprzedzając Francja. Przed mistrzami świata są już tylko mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie.
W listopadzie reprezentacja Polski zakończy fazę grupową kwalifikacji mistrzostw świata 2026. Z Holandią zagra 14.11 na Stadionie Narodowym, a trzy dni później w Ta'Qali będzie rywalizować z Maltą.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!