Wielkie wyróżnienie dla młodego Polaka. Jasny sygnał dla Urbana

W ostatnich tygodniach sporo mówi się o Oskarze Pietuszewskim. 17-latek regularnie gra w Jagiellonii Białystok, a do tego w imponujący sposób wszedł do reprezentacji Polski U-21. W młodzieżówce rozegrał cztery spotkania. Zdobył cztery bramki, zanotował asystę, a w ostatnim starciu przeciwko Szwecji (6:0) wywalczył również rzut karny. Trzy dni temu utalentowany gracz został umieszczony przez CIES Football Observatory na liście najlepszych piłkarzy świata do lat 18. Zajmuje w tym rankingu czwartą pozycję. Teraz spotkało go kolejne wyróżnienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie Rzeźniczaka. "Żona wysłała mnie do psychiatry"

Pietuszewski doceniony przez "The Guardian". Co za słowa

Tym razem Pietuszewski znalazł się wśród 60 największych futbolowych talentów. To zestawienie, które corocznie widzimy w "The Guardian". Angielscy dziennikarze są zachwyceni postawą 17-latka na boisku. Nawiązano do jego wrześniowych występów w naszej kadrze do lat 21.

"We wrześniu nikogo w Polsce nie zaskoczyło, gdy Pietuszewski został najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji U-21. Dokonał tego w wieku 17 lat i trzech miesięcy. To był fantastyczny gol, typowy dla tego zawodnika. Rajd z własnej połowy, zejście do środka i strzał mocniejszą, prawą nogą w samo okienko. Kilka dni później dołożył dwie kolejne bramki i asystę" - czytamy w "The Guardian".

Urban otrzymał kolejny sygnał. Kiedy powołanie dla 17-latka?

Niewątpliwie takie wyróżnienia muszą być budujące dla piłkarza Jagiellonii Białystok. Już przed październikowym zgrupowaniem seniorskiej reprezentacji Polski wielu kibiców i dziennikarzy oczekiwało, że młody zawodnik otrzyma powołanie od Jana Urbana.

Selekcjoner sam jest zachwycony umiejętnościami, jakie prezentuje Pietuszewski. Sztab kadry bacznie go obserwuje, ale na razie Urban podkreślał, że temu piłkarzowi nie stanie się krzywda, jeśli będzie występował w młodzieżówce.

Trudno powiedzieć, czy 17-latek otrzyma zaproszenie na listopadowe zgrupowanie. Wówczas Polacy będą kończyć zmagania w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. 14 listopada zmierzą się z Holandią na PGE Narodowym, a trzy dni później zagrają na wyjeździe z Maltą.