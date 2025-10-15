Sypią sie pochwały dla Brzęczka. "Stworzył potwora"

Kiedy Jerzy Brzęczek został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski U-21, to wiele osób śmiało się z tego wyboru. Na początku 2021 roku Brzęczka zwolniony z funkcji trenera kadry seniorskiej, mimo tego że awansował na mistrzostwa Europy. Później był krótki okres pracy w Wiśle Kraków, a teraz pod jego wodzą nasza młodzież zachwyca.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak wylądował w okręgówce. Przekonał go Quebo

Trałka chwali Brzęczka. "Stworzył potwora"

We wtorek reprezentacja Polski U-21 pokonała Szwecję 6:0. Taki rezultat na wyjeździe musi robić wrażenie. Podobnie zresztą jak gra Biało-Czerwonych we wszystkich dotychczasowych meczach eliminacyjnych. W końcu mówimy o czterech wygranych spotkaniach i bilansie bramkowym 15:0.

"Nie wierzyłem w Pana, Panie Brzęczek. Totalnie się pomyliłem. Nie spodziewałem się, że wyciągnie Pan z tego pokolenia aż tyle i pokaże taki futbol. Z poczuciem wielkiej radości po obejrzeniu tej kadry piszę: przepraszam" - podkreślił znany dziennikarz Tomasz Ćwiąkała na platformie X.

Takich opinii było oczywiście więcej, a do osób chwalących Brzęczka dołączył Łukasz Trałka, 7-krotny reprezentant Polski. W rozmowie z Interią powiedział na co konkretnie trzeba zwrócić uwagę przy pracy 54-letniego szkoleniowca.

- Po wynikach widać, że rzeczywiście stworzył potwora, ale przy tych zwycięstwach trzeba brać pod uwagę moment przyjścia trenera i klasę rywala. Przeciwnicy, jeśli chodzi o potencjał, to nam rośli co mecz. To było dobre dla naszego zespołu, bo był budowany właściwie od początku - ocenił Trałka.

Takie zasady wprowadził Brzęczek. Nikt nie jest pewniakiem

Trałce imponuje sposób, w jaki Brzęczek prowadzi obecnie reprezentację Polski do lat 21. Chodzi przede wszystkim o zasady, które ustalił.

- Selekcjoner od początku podkreślał wiele spraw i to w perspektywie czasu mu się bardzo mocno sprawdziło, jak choćby rola rezerwowych. Nikt nie może tutaj się czuć, że jest pewniakiem. A ci, którzy są rezerwowymi, wiedzą, że dostaną szansę. I kto by nie wypadł, to jest na jego miejsce zastępca, który też pokazuje jakość - podkreślił były piłkarz m.in. Lecha i Warty Poznań.

Polacy słusznie mieli prawo uważać Szwecję jako groźnego rywala, a tymczasem tak wysokim zwycięstwem nasz zespół postraszył Włochów. Italia również kapitalnie radzi sobie w eliminacjach do mistrzostw Europy. Włochy - podobnie jak Polska - wygrały wszystkie cztery spotkania, lecz na ten moment ustępują drużynie Brzęczka w tabeli przez słabszy bilans bramkowy (12:2).

Czytaj także: Gigantyczna sensacja w el. MŚ. Piłkarze z mediów społecznościowych jadą na mundial

Za niecały miesiąc - 14 listopada - obie ekipy zmierzą się na stadionie w Szczecinie. To może być pasjonujący pojedynek dwóch świetnie funkcjonujących ofensyw.