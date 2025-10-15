Wskazał najsłabszego reprezentanta Polski w meczu z Litwą. "To jest problem"

Zgrupowanie reprezentacji Polski dobiegło końca. Biało-Czerwoni najpierw zaczęli od wygranego sparingu 1:0 z Nową Zelandią, a następnie pokonali Litwę 2:0 w meczu el. do mistrzostw świata. Dzięki temu triumfowi mamy 13 pkt po sześciu meczach i plasujemy się na drugim miejscu. Pierwsza jest Holandia z trzema "oczkami" więcej. Trzecia Finlandia rozegrała siedem spotkań i ma dziesięć pkt.

Po drugim już zgrupowaniu pod wodzą Jana Urbana jednym z odkryć jest Przemysław Wiśniewski, którego ostatnio pochwalił Marek Koźmiński. - Dzisiaj już go inaczej oceniamy niż miesiąc temu. Wtedy to była niespodzianka, a teraz jest już piłkarzem podstawowego składu. Miał kilka błędów i ocena jego występu nie może być wysoka. Nie zapisał się negatywnie w tym spotkaniu, ale oczekiwałem od niego więcej - powiedział w rozmowie z "Faktem".

W tym samym wywiadzie były reprezentant Polski wypowiedział się nt. Bartosza Slisza, który nie będzie mógł zagrać przeciwko Holandii. Przypomnijmy, że on i wcześniej wspomniany Przemysław Wiśniewski będą pauzować z powodu kartek. W przypadku pomocnika Atlanty United były reprezentant Polski był już "ostrzejszy".

- W mojej ocenie był najsłabszy w całej drużynie. Miał bardzo mało odbiorów jak na zawodnika na tej pozycji. Bartosz był testowany kilkukrotnie przez poprzednich selekcjonerów. Raz było dobrze, raz źle - oświadczył.

- To jest problem, bo obecnie nie mamy zawodnika na tę pozycję - zakończył.

W listopadzie odbędzie się kolejne zgrupowanie reprezentacji. Biało-Czerwoni zmierzą się wówczas z Holandią (14 listopada) i z Maltą (17 listopada).