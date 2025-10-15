Brzęczek ma "niesamowitą czutkę". Członek sztabu ujawnił po rozbiciu Szwedów

Reprezentacja Polski do lat 21 w ostatnim meczu rozbiła Szwecję aż 6:0, a niekwestionowanym bohaterem meczu został Tomasz Pieńko. Kapitan młodzieżówki zdobył hat-tricka i walnie przyczynił się do znakomitego wyniku. Arkadiusz Onyszko, trener bramkarzy w kadrze U-21, zabrał głos w sprawie pomocnika. Przyznał, że to Jerzy Brzęczek zaufał mu na tyle, by mianować kapitanem zespołu.

Arkadiusz Onyszko zdradził kulisy. Chodzi o kluczową decyzję Jerzego Brzęczka

- Zdradzę wam kulisy, że to była decyzja Jerzego Brzęczka, żeby Tomasz Pieńko był kapitanem. Trener ma niesamowitą czutkę do ludzi, doskonale wie, jak oni myślą i czego potrzebują w danej chwili. To był strzał w dziesiątkę, w momencie, kiedy Tomek dostał opaskę, zaczął grać jeszcze lepiej, czuje niesamowitą odpowiedzialność za całą drużynę. Jest wielkim liderem - powiedział na kanale "Meczyki" na YouTube.

Pieńko to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników polskiej młodzieżówki. Zagrał w niej aż 21 razy, a debiutował już w czerwcu 2022 roku. To jednak za kadencji Brzęczka jego gwiazda świeci najjaśniej. W czterech spotkaniach u tego selekcjonera zdobył trzy gole i zanotował pięć asyst.

Tomasz Pieńko latem zamienił Zagłębie Lubin na Raków Częstochowa. W dotychczasowych 11 meczach dla Rakowa zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty. To jego trafienie otworzyło wynik w wygranym 2:0 meczu z Universitateą Craiovą w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Reprezentacja Polski do lat 21 już w listopadzie rozegra kolejne mecze w eliminacjach do Euro U-21. Najpierw - 14 listopada - zmierzy się u siebie z Włochami, a cztery dni później zagra na wyjeździe z Macedonią Północną.