Eksperci w szoku, co Brzęczek zrobił z kadrą. "Nie wierzyłem w Pana"

Reprezentacja Polski do lat 21 zagrała kapitalny mecz w eliminacjach do mistrzostw Europy. Zespół Jerzego Brzęczka zdeklasował Szwecję i wygrał 6:0 po hat-tricku Tomasza Pieńki i po trafieniach Kacpra Urbańskiego, Marcela Krajewskiego i Antoniego Kozubala. W ten sposób Polacy są liderami grupy E z kompletem punktów po czterech meczach i bilansem bramkowym 15:0. "Reprezentacja Polski do lat 21 mknie niczym TGV przez eliminacje. Wydawało się, że wtorkowy mecz na wyjeździe ze Szwecją będzie najtrudniejszym dla kadry Brzęczka" - pisaliśmy w podsumowaniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Ależ słowa ekspertów po meczu kadry U-21. "Mocny, imponujący start"

"Tak mocny, imponujący wręcz start Jerzego Brzęczka z kadrą U21 (4 zwycięstwa w 4 meczach, bilans bramkowy 15:0) raczej dowodzi, że trener wyciągnął sensowne wnioski ze swoich poprzednich lat pracy. Pozostaje życzyć powodzenia dalej" - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Jerzy Brzęczek zbudował potwora" - twierdzi Michał Sagrol.

"W grze. Znów. 12 punktów. 15 goli strzelonych. 0 goli straconych. Dziś 6:0 ze Szwecją. Mad, mental, Jerzy Brzęczek" - komentuje Rafał Majchrzak.

"Nie wierzyłem w Pana, Panie Brzęczek. Totalnie się pomyliłem. Nie spodziewałem się, że wyciągnie Pan z tego pokolenia aż tyle i pokaże taki futbol. Z poczuciem wielkiej radości po obejrzeniu tej kadry piszę: przepraszam" - pisze Tomasz Ćwiąkała.

"Lider grupy kwalifikacyjnej. Włosi w strachu. Brzęczek stworzył monstrum" - uważa Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Jerzy Brzęczek łapiący się za głowę po golu Krajewskiego" - pisze Sebastian Chabiniak z Eleven Sports, publikując gifa z Pepem Guardiolą, który w podobny sposób reagował, gdy Robert Lewandowski strzelał pięć goli Wolfsburgowi w dziewięć minut.

Zobacz też: CO ONI ZROBILI?! Absolutnie niewiarygodny mecz Polski ze Szwecją!

"Jaka orka Szwedów, rany boskie. Dajcie trenera Brzęczka na jakiś stały fragment, niech sobie pierdyknie po winklu dla beki" - komentuje Marcin Borzęcki, dziennikarz Eleven Sports i Kanału Sportowego.

"Zibi Boniek pochwalił się już, że to dzięki niemu Jurek Brzęczek jest trenerem U21? Roman Koltoń zapewne zajmie się tematem, że decyzja o zwolnieniu JB była wizjonerska" - podsumował Cezary Kucharski, zaczepiając byłego prezesa PZPN.