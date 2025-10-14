Kulesza reaguje na to, co zrobiła kadra Brzęczka

- Dominacja Polaków jest imponująca - takie słowa mogliśmy usłyszeć w trakcie transmisji meczu Szwecja - Polska w TVP Sport. Wówczas jednak nie spodziewaliśmy się, że nasza reprezentacja do lat 21 wbije rywalom aż sześć goli. Powiedzieć, że to był kapitalny występ, to jak nic nie powiedzieć. Biało-Czerwoni triumfowali 6:0. Trzy bramki zdobył Tomasz Pieńko, a po jednym trafieniu dołożyli Kacper Urbański, Antoni Kozubal oraz Marcel Krajewski.

Kulesza wniebowzięty. Jego decyzja się broni

Po spotkaniu ze Szwecją pojawiło się mnóstwo zasłużonych pochwał w stronę reprezentacji Polski. Nasza młodzież dała koncert, a to oczywiście mocno podobało się prezesowi PZPN Cezarowi Kuleszy.

"Nasza młodzież wygrywa w Szwecji 6:0! Pozycja lidera, komplet punktów i bilans 15:0. Brawa dla Jerzego Brzęczka, jego sztabu i piłkarzy" - napisał Kulesza na platformie X.

Nie można się dziwić, że Kulesza chwali nie tylko piłkarzy, ale trenera Brzęczka. Kiedy prezes PZPN zatrudniał go na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, to wielu ekspertów wyśmiewało tę decyzję. Tymczasem pod wodzą Brzęczka Biało-Czerwoni grają atrakcyjny futbol dla oka.

Kluczowy mecz przed Polakami. Prowadzimy w tabeli

W listopadzie Polaków czeka domowy mecz z Włochami (14.11) oraz wyjazdowe spotkanie z Macedonią Północną (18.11).

Z wielką uwagą będziemy patrzeć szczególnie na starcie z Italią. To nasz konkurent w walce o udział w mistrzostwach Europy. Włosi - podobnie jak Polska - wygrali wszystkie cztery spotkania w eliminacjach. W tabeli jednak nam ustępują, ponieważ ich bilans bramek to 12:2. Nie zmienia to faktu, że na razie spisują się na miarę oczekiwań.