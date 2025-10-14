Boniek obejrzał mecz kadry Brzęczka. Napisał szczerze, co myśli

6:0 - reprezentacja Polski rzadko kiedy może pochwalić się tak wysokim wynikiem. Tym razem miłą niespodziankę kibicom sprawili piłkarze do lat 21. Po golach Kacpra Urbańskiego, Antoniego Kozubala, Marcela Krajewskiego i hat-tricku Tomasza Pieńki takim właśnie stosunkiem bramek rozbili Szwecję. Fantastycznej postawy pogratulował im już były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Boniek reaguje po tym, co zrobiła kadra U-21. "Dominacja absolutna"

Tuż po zakończeniu spotkania udostępnił tweet TVP Sport: "Po prostu wow". Sam dodał też dwa zdania od siebie. - Piękny mecz. Dominacja absolutna. Brawa dla Trenera i Drużyny - napisał na platformie X.

Tym samym Boniek dołączył do licznego grona osób, które publicznie pochwaliły pracę, jaką z kadrą U-21 wykonuje Jerzy Brzęczek. Kibice od razu wypomnieli mu więc, że to on podjął decyzję o zwolnieniu Brzęczka, gdy ten był trenerem pierwszej reprezentacji Polski. - "Panie prezesie, to jak z tym trenerem Brzęczkiem? Top?", "Nie jest głupio teraz, że wywaliło się Jurka z kadry A?", "A można było dźwignąć presje i nie zwalniać", "Szkoda, że go zwolniłeś i przez to straciliśmy kilka lat na jakieś Santosy i inne Probierze" - pisali w komentarzach.

Prowadzona przez Brzęczka ekipa jak na razie odnosi same zwycięstwa. Wcześniej pokonała Macedonię Północną, Armenię i Czarnogórę. Dzięki temu z kompletem punktów prowadzi w tabeli naszej grupy eliminacyjnej. Tyle samo - 12 "oczek" - mają Włosi, ale przegrywają z nami gorszym bilansem bramek. W przypadku Polski wynosi on 15:0.