"Oto polski Yamal". Absolutne szaleństwo po kosmicznym meczu Polaków

Oskar Pietuszewski - to imię i nazwisko odmieniane jest teraz przez wszystkie przypadki. Zaledwie 17-letni skrzydłowy Jagiellonii zrobił prawdziwe show w meczu Polska - Szwecja w eliminacjach do Euro U-21. Choć sam w wygranym aż 6:0 spotkaniu gola nie strzelił, to zabłysnął niebywałymi umiejętnościami. To po jego rajdzie przez niemal całe boisko Polacy wywalczyli rzut karny, po którym padła bramka na 2:0. Jeszcze w trakcie meczu pochwałom pod jego adresem nie było końca. Oto co pisali o nim dziennikarze na platformie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

6:0 w meczu polskiej młodzieżówki. Eksperci piszą tylko o nim. "Oskar 'Yamal' Pietuszewski"

- Obym nie żałował. Przed państwem "polski Yamal" - ogłosił Dawid Dobrasz, dziennikarz Meczyki.pl i udostępnił nagranie z rajdem Oskara Pietuszewskiego.

- Oskar "Yamal" Pietuszewski ośmieszył kilku rywali i wywalczył rzut karny. To powoli staje się już normą, ale na tego chłopaka zaczyna brakować komplementów - chwalił Jakub Kłyszejko z TVP Sport po akcji na 2:0.

- Najprostszy futbol świata. Daj piłkę Pietuszewskiemu na połowie boiska, ciesz się chwilę później z gola. Oskar Pietuszewski przechodzi grę "piłka nożna U-21" w wieku 17 lat. Prosimy o więcej - napisał Przemysław Langier z Interii.

"Złoty dzieciak". Tak nazwali Pietuszewskiego

- Oskar Pietuszewski gdy trzeba niszczyć i ośmieszać defensywę kolejnego rywala. Złoty dzieciak - napisał Tomasz Hatta z igol.pl i dodał gifa z Ronaldinho.

- Oskar Pietuszewski. Tak, to jest cały tweet - podsumował Damian Smyk z Kanału Sportowego.

- Jakiś kolejny tweet, że Pietuszewski jest niesamowity, gra świetnie, wow itp. - dodał Oskar Mochnik.

- Dlaczego jesteśmy tak nieodpowiedzialni, że 17-letni Pietuszewski gra w u21? To zdecydowanie za wcześnie, do piłki seniorskiej trzeba wprowadzać małymi kroczkami, sukcesywnie, żeby chłopakowi nie odbiło. Ma jeszcze czas, opamiętajcie się... - ironizował Marek Szkolnikowski z Weszło.

- No kot, po prostu kot - nazwał Pietuszewskiego Jakub Seweryn. - 6:0 w Szwecji. Jerzy Brzęczek redemption. Dostał szansę na odbudowanie kariery trenerskiej (a może i najlepszą pracę w niej) i na razie ją świetnie wykorzystuje. Brawo - dodał w kolejnym wpisie.

- Najfajniejsze w młodzieżówce Jerzego Brzęczka, że jest i świetnie zorganizowana bez piłki, i mocno zaprzyjaźniona z piłką (Pietuszewski, Pieńko, Urbański, itd.). Pięknie się ogląda ten zespół - podsumował Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego".