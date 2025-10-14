Kompromitacja w el. MŚ. Mogą zagrać z Polską, właśnie wyrzucili trenera

Reprezentacja Szwecji rozgrywa koszmarne eliminacje do mistrzostw świata 2026. W czterech dotychczasowych meczach zdobyła raptem jeden punkt po remisie ze Słowenią. Poza tym przegrała ze Szwajcarią i aż dwukrotnie z... Kosowem. W poniedziałek uległa tej ekipie na własnym stadionie 0:1. Bolesna klęska nie pozostała bez konsekwencji. Stanowiskiem zapłacił za nią selekcjoner Jon Dahl Tomasson.

Kompromitacja Szwedów w el. MŚ. To koniec! Związek ogłosił ws. trenera

We wtorek tuż po godzinie 15 pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat. - SvFF (Szwedzki Związek Piłki Nożnej - red.) zwalnia Jona Dahla Tomassona. SvFF dziękuje Jonowi Dahlowi Tomassonowi za czas spędzony na stanowisku selekcjonera reprezentacji - czytamy w krótkim poście na platformie X.

Tomasson funkcję trenera reprezentacji Szwecji sprawował od 1 marca 2024. Jego kontrakt miał obowiązywać do końca marca przyszłego roku. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie szwedzkiego związku, został jednak "rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym". - Jon Dahl Tomasson napisał historię! Jest pierwszym trenerem w historii reprezentacji Szwecji, który został zwolniony przed końcem kontraktu. Rewolucjonista pełną gębą! - odnotował profil Szwedzka Piłka.

Szwedzi wciąż liczą na baraże. Mogą trafić na... Polskę

Pod wodzą duńskiego szkoleniowca szwedzki zespół rozegrał 18 spotkań, z których 9 wygrał, dwa zremisował i siedem przegrał. Problem w tym, że najgorsze wyniki notował w eliminacjach do mistrzostw świata. Nie wygrał w nich ani jednego meczu, a trzy ostatnie przegrał. - Decyzja podjęta przez zarząd federacji wynika z faktu, że reprezentacja nie osiągnęła wyników, na jakie liczyliśmy. Nadal istnieje szansa na baraże w marcu, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie nam jak najlepszych warunków, by awansować do finałów mistrzostw świata. W związku z tym uważamy, że potrzebne jest nowe kierownictwo w postaci nowego trenera reprezentacji - powiedział prezes szwedzkiego związku Simon Astrom, cytowany w oficjalnym komunikacie prasowym.

Na ten moment Szwecja zajmuje ostatnie czwarte miejsce w tabeli grupy B i na dwa mecze przed końcem traci sześć punktów do drugiego Kosowa. Jak zatem może dostać się do baraży? Wszystko dzięki Lidze Narodów. Zgodnie z regulaminem cztery najlepsze ekipy tych rozgrywek, które nie zapewniły sobie awansu na mundial, również dostaną szansę na występ w barażach. (Szwecja zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie w dywizji C). Przy obecnej sytuacji w tabelach Szwecja trafiłaby do czwartego koszyka i mogłaby zagrać w półfinale z... Polską, która powinna znaleźć się w pierwszym koszyku.