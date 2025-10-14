To dlatego Lewandowski nie poprosił o zmianę z Litwą. Wszystko jasne

"Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu" - przekazała FC Barcelona we wtorkowym komunikacie. To mogło być bardzo zaskakujące, bowiem podczas zgrupowania reprezentacji Polski nie było żadnych informacji o kontuzji napastnika.

Robert Lewandowski z urazem. Doznał go podczas meczu reprezentacji Polski? "Trochę dostałem"

On sam zabrał głos w tej sprawie w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport. Tam dziennikarka zauważyła, że po rzucie wolnym z końcowych minut zawodnik złapał się za mięsień dwugłowy uda. Jaka była odpowiedź?

- W pierwszej połowie trochę dostałem w niego - mówił. Zapewne dlatego w drugiej części miał na lewej nodze opatrunek, choć raczej miało to być działanie zachowawcze. - Myślę, że wszystko jest okej. Dograłem mecz do końca, nie powinno być problemów - oznajmił. Zatem nie miał powodu, aby poprosić sztab szkoleniowy o zmianę.

Robert Lewandowski "nie wiedział, że gra z kontuzją"

Potwierdził to dziennikarz Mateusz Ligęza. "Pytacie, dlaczego info o kontuzji teraz, tak nagle? Dlaczego Lewandowski nie poprosił o zmianę Urbana i dograł mecz z Litwą? Bo… po prostu nie miał żadnych dolegliwości, 'Lewy' nie wiedział, że gra z kontuzją" - napisał we wtorek w serwisie X.

Ile będzie pauzował napastnik? Wersje są rozbieżne, bowiem od trzech do nawet sześciu tygodni. Na pewno nie zagra w najbliższym El Clasico, zaplanowanym na 26 października. I szykuje się walka z czasem, aby wyzdrowiał na listopadowe spotkania kadry z Holandią (14 listopada) oraz Maltą (17 listopada).

Od początku sezonu Robert Lewandowski rozegrał dziewięć meczów i strzelił cztery gole dla FC Barcelony. Podczas dwóch ostatnich zgrupowań reprezentacji zaliczył trzy występy i zdobył dwie bramki (z Litwą w październiku oraz z Finlandią we wrześniu).