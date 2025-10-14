Bójki przed meczem Litwa - Polska. Jest nagranie

Polacy do Kowna wybrali się w bardzo licznej grupie kilku tysięcy kibiców, co zresztą widać i słychać było na trybunach stadionu im. Dariusa i Girenasa. Sporą część z nich stanowili ultrasi klubowi. W efekcie reprezentacja Polski grała przy dopingu, którego nie uświadczyła od lat, na czele z sektorówką i racami. Z drugiej strony, kibice nie omieszkali przy tym często obrażać obecnego na trybunach premiera Donalda Tuska, co pewnie nie wszystkim mogło się podobać.

Seria bójek przed meczem Polaków. Zatrzymano dwie osoby

Obecność najbardziej zaangażowanych kibicowsko grup niestety przyniosła za sobą także obrazki, których nie chcielibyśmy oglądać poza stadionami. Wprawdzie jak na skalę liczebności Polaków oraz ogólnie dobrą atmosferę, były to incydenty, ale jednak wystąpiły. Skupiony wokół ruchu kibicowskiego portal Hooligans.cz poinformował, że przed meczem doszło do starcia kibiców Żalgirisu Kowno z Polakami. Bójka została szybko przerwana przez siły policji.

Dalej doszło do dwóch innych incydentów. Podczas jednego to Polacy zaatakowali Litwinów, a walka trwała do czasu przyjazdu policji. Hooligans.cz na X opublikował krótkie nagranie z tego starcia. Osoby, które leżą na chodniku zatrzymane przez funkcjonariuszy są z Litwy.

W drugim przypadku było odwrotnie i to kibole gospodarzy przypuścili atak na przyjezdnych pod sektorem gości.

Już na boisku reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0 dzięki fantastycznej bramce Sebastiana Szymańskiego, strzelonej bezpośrednio z rzutu rożnego, a także trafieniu Roberta Lewandowskiego po strzale głową. Dzięki tej wygranej Biało-Czerwoni mają 13 punktów. Tym samym umocnili się na drugim miejscu w grupie G, które daje prawo gry w barażach do mistrzostw świata 2026.