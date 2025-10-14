Lewandowski wypalił do krytyków: "To są bzdury!". W Hiszpanii poruszenie

Rzadko zdarza się, by Robert Lewandowski przyjeżdżał na mecz reprezentacji po niepowodzeniu w klubie, ale tym razem akurat tak było. Polak był świeżo po strasznej porażce FC Barcelony 1:4 z Sevillą, do której zresztą sam się przyczynił, marnując rzut karny przy stanie 1:2. Napędziło to tylko głosy, że jego czas w Katalonii dobiega końca, a klub powinien szukać sobie kogoś młodszego, bardziej pasującego do ich gry. Hiszpańskie media zdążyły już nawet wyrazić przekonanie, iż Barcelona nie przedłuży z Polakiem kontraktu.

Lewandowski nie ma już sił biegać? "To bzdury"

Na zgrupowaniu Lewandowskiemu w rzeczy samej udało się odbić sobie niedawne katalońskie niepowodzenie. W meczu towarzyskim z Nową Zelandią na boisko nie wybiegł, można się było tego spodziewać, ale już w eliminacjach do mundialu na wyjeździe z Litwą znalazł się w pierwszym składzie. Kapitan naszej kadry strzelił gola na 2:0, wykorzystując idealne dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego. Po spotkaniu w rozmowie z TVP Sport odpowiedział na krytykę, która spada na niego w tym sezonie, głównie w odniesieniu do występów w Barcelonie.

- Każdy, jak ktoś szuka u mnie jakiegoś aspektu, który powoduje, żeby coś wyjaśnić, to zawsze powie, że stary, nie potrafi biegać albo nie chce mu się biegać, albo nie pressuje. A to są bzdury, wystarczy zobaczyć na ilość przebiegniętego dystansu czy to ile biegam. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w moim wieku mniejsza liczba minut może mi pomóc w perspektywie sezonu. Nie chcę powiedzieć, że jestem ofiarą mojego wieku, ale są osoby, która potrafią to wykorzystać - ocenił Lewandowski.

A te słowa odbiły się echem w Hiszpanii. "Polski napastnik Barcelony uważa, że ??ci, którzy patrzą na jego wiek, nie zwracają uwagi na jego osiągnięcia" - ocenił kataloński "Sport".

Jasna deklaracja Lewandowskiego

- Wiadomo, że też nie oczekuję, że będę grał w każdym meczu 90 minut albo też trochę patrzę przez pryzmat piłki nożnej inaczej, ale jak już jestem na boisku, to wiem, że dam radę. Nie ma jeszcze takiej różnicy, bo fizycznie ciągle na treningach wyglądam dobrze, ciągle się wyróżniam - podkreślił Polak. Lewandowski do akcji w barwach Barcelony powróci w sobotę 18 października, gdy o 16:15 jego zespół zmierzy się u siebie z Gironą.