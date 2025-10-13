Znakomite wieści ws. baraży do MŚ. Rywale zagrali dla Polski

Wygrana Polski w towarzyskim meczu z Nową Zelandią i trzy punkty w spotkaniu el. mistrzostw świata sprawiły, że Polska w najnowszym rankingu FIFA dorzuci na swoje konto ponad 6,5 punktu. To przy porażkach Szwecji, Serbii i Walii sprawi, że w najnowszym rankingu powinna awansować o trzy pozycje. Drobne korekty rankingu mogą nastąpić jeszcze po meczach wtorkowych. Już jednak jasne jest, że szczególnie istotne było poniedziałkowe rozstrzygnięcie meczu Walijczyków.

Polska już w 1. koszyku

Walia, która do tej pory wyprzedzała Polskę w rankingu FIFA, była też przewidywana do awansu do baraży z drugiego miejsca swej grupy. To dlatego portale zajmujące się statystykami, robiąc symulację koszyków, z których będą losowane drużyny play-offów, umieszczały Walię w najwyżej, rozstawionej grupie. Było tak do meczu Wyspiarzy z Belgią, który "Czerwone Diabły" po walce do ostatnich minut ostatecznie wygrały 4:2.

To oznacza dla Walii stratę 8 punktów w rankingu i wypadnięcia z pierwszego koszyka potencjalnej klasyfikacji kosztem Polski. Walia będzie miała teraz 1520 punktów, Polska ma ich 1524. To oznacza, że wyprzedzi Walię i z koszyka 2. awansuje do 1.

Prognozowane, listopadowe koszyki play-off MŚ 2026

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk 2: Walia, Szkocja, Węgry, Czechy

Koszyk 3: Rumunia, Słowacja, Słowenia Albania,

Koszyk 4: Szwecja, Macedonia, Irlandia Płn., Mołdawia

Uniknięcie Włoch i Turcji

To oczywiście nie są ostateczne rozstrzygnięcia, ale na razie bardzo dobre wiadomości i szansa, że taki stan się utrzyma.

Obecnie z wiceliderów swych grup tylko trzy drużyny z drugich miejsc mają lepszy ranking od Polski. To na podstawie rankingu FIFA będą w listopadzie układane koszyki baraży (1-3). Do koszyka 4. trafią ekipy z Ligi Narodów. Co zyskałaby Polska dzięki 1. koszykowi?

W nim będą teoretycznie najmocniejsze drużyny baraży. Na chwilę obecną, to m.in Włochy, czy Turcja. Drużyny z pierwszego koszyka zagrają pierwsze mecze z ekipami z koszyka czwartego. Tam są drużyny pokroju Irlandii Płn., czy Mołdawii. Potem finał baraży odbędzie się z lepszym z jednej z par koszyk 2. - koszyk 3. To oznacza, że Polska losowana z koszyka pierwszego ominęłaby najmocniejszych rywali.

Przydział do koszyka 1. i 2. to również gwarancja pierwszego barażowego meczu na własnym stadionie. Szansę na koszyk pierwszy wynoszą teraz ponad 20 procent. W listopadzie jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prognozami i wygramy z Maltą, dołożymy do naszego dorobku 3 punkty. Czy to starczy na utrzymanie się w koszyku 1? Ważne może okazać się rozstrzygnięcie meczu z Holandią. Porażka zabierze nam niecałe 4 punkty, ale już remis da około 6 punktów i taki wynik na pierwszy koszyk da realną szansę. Wygrana z Holandią byłaby tego gwarantem. W innym wypadku wiele zależy też od rozstrzygnięć w innych meczach.

Po październiku scenariusz play-offów MŚ 20206 wygląda optymistycznie, na listopad czekamy z nadzieją. Polska dwukrotnie wygrywała już baraże o wielkie imprezy, najpierw w 2022 roku poradziła sobie w walce o mundial, była tam wysoko rozstawiona. Dwa lata później dzięki play-offom awansowała na Euro, też unikając najmocniejszych rywali. Do trzech razy sztuka?