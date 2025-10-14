Boniek zobaczył, co zrobili rywale Polaków. "To było żenujące"

Reprezentacja Polski po niedzielnej, wyjazdowej wygranej z Litwą 2:0 niemal zapewniła sobie baraże do przyszłorocznych mistrzostw świata rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Biało-Czerwoni wciąż jeszcze mają szanse na wygranie grupy. Musieliby pokonać Holandię i Maltę oraz liczyć, że Holandia nie wygra przed własną publicznością z Litwą.

Zbigniew Boniek zobaczył rywali Polaków. "To było żenujące"

Sytuacja Biało-Czerwonych byłaby bardziej komfortowa, gdyby nie przegrali wyjazdowego starcia z Finlandią 1:2. Gdyby wtedy zdobyli punkt, to teraz wygrane z Holandią i Maltą dałoby im bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Do meczu Finlandia - Polska wrócił Zbigniew Boniek, były świetny piłkarz i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Oglądałem mecz Holandia - Finlandia i miałem wrażenie, że Finowie wystawili hokeistów, a nie piłkarzy. To było żenujące. Holandia grała nie na pół gwizdka, ale na jedną czwartą gwizdka. Jakby musiała wygrać 6:0, 7:0, to by wygrała. Jakbyśmy zremisowali z Finlandią, to zwycięstwo jedną bramką z Holandią, dałoby nam bezpośredni awans na mistrzostwa świata - powiedział Zbigniew Boniek w Prawdzie Futbolu.

Dodał również, że wciąż ma ciarki, jak sobie pomyśli o spotkaniu Finlandia - Polska.

- Mecz z Holandią podnieci pewnie wiele naszego społeczeństwa, ale to mógł być mecz, którym by żyła cała Polska. To mógł być historyczny awans z pierwszego miejsca na mundial. Cały czas jak dziś myślę o tygodniu, który poprzedził mecz z Finlandią, to mam ciarki. Tam się działo sto tysięcy różnych rzeczy. Piłkarze chcieli wyjeżdżać ze zgrupowania, jeśli nie będzie sprostowania, nie byli zadowoleni, że coś im się wkłada w usta. Było mnóstwo problemów i mecz przegraliśmy. Jakbyśmy wtedy zremisowali, to byłoby oczywiście trochę krytyki, ale w ostateczności ten remis teraz mógłby coś nam dać - dodał Boniek.

Mecz 7. kolejki: Polska - Holandia zostanie rozegrany 14 listopada o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

