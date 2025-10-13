Boniek wskazał różnicę między Urbanem i Probierzem. Przepaść

Kibice reprezentacji Polski wreszcie mogą być zadowoleni. Jan Urban w trzech pierwszych swoich meczach w roli selekcjonera zdobył siedem punktów. Biało-Czerwoni grają lepiej, niż za kadencji poprzedniego trenera Michała Probierza. Polacy w niedzielny wieczór pewnie pokonali na wyjeździe Litwę 2:0. Gole zdobyli Sebastian Szymański w 15. minucie strzałem bezpośrednio z rzutu rożnego oraz Robert Lewandowski w 64. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Zbigniew Boniek mówi o reprezentacji Polski: Zostało poukładane w mgnieniu oka

Teraz Zbigniew Boniek wskazał największą zmianę w kadrze reprezentacji Polski, odkąd jej trenerem jest Jan Urban.

- Najważniejszy jest obraz całości reprezentacji. To, co jeszcze niedawno wydawało się jednym wielkim placem budowy, teraz zostało poukładane w mgnieniu oka. Wiadomo, że pierwszym bramkarzem jest Skorupski i mamy trzech bramkarzy za nim. Wiemy, że trójkę podstawowych obrońców środkowych stanowią: Wiśniewski, Bednarek i Kiwior, a jak któryś z nich wypadnie, to mamy Kędziorę i Ziółkowskiego. Wiadomo, że prawe wahadło należy do Casha, którego zastąpić może Wszołek, a lewe do Zalewskiego, na którego miejsce jest Skóraś. Hierarchia w obronie jest klarowna, wszystko jest poukładane, a przecież fundamentem każdej drużyny jest stabilna defensywa i gra obronna - powiedział Boniek dla Polsatu Sport.

Podkreślił on jednak, że samo zrobienie hierarchii w reprezentacji Polski nie gwarantuje sukcesu.

- Mamy kadrę poukładaną, ale rodzi się pytanie, do czego nas to doprowadzi. Samo poukładanie nie oznacza od razu, że pojedziemy na mundial i zdobędziemy mistrzostwo świata. Pewne problemy pozostają - dodał Boniek.

"Czy igraszki z odbieraniem opaski Robertowi Lewandowskiemu do dziś odbijają się nam czkawką?" - spytał dziennikarz.

- Nie wiem, czy to była wina tylko i wyłącznie Michała Probierza, ale w jego erze w kadrze wszystko było chaotyczne, pełno było wrzątku, tam ciągle coś parzyło, gotowało się - powiedział Boniek.

Zobacz także: Dlaczego Tuska nienawidzą, a Nawrockiego uwielbiają? Przecież mają tyle wspólnego

Polacy są na drugim miejscu w tabeli grupy G eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Po sześciu meczach mają 13 punktów, o trzy mniej od prowadzącej Holandii. W siódmej serii spotkań obie drużyny spotkają się w Polsce - mecz zostanie rozegrany 14 listopada o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Zapraszamy Państwa na relacje na żywo z wszystkich meczów reprezentacji Polski na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.