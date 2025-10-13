Takich słów Tomaszewskiego o Lewandowskim nikt się nie spodziewał

Robert Lewandowski strzelił gola dla reprezentacji Polski w spotkaniu kwalifikacji mistrzostw świata 2026 z Litwą (2:0). "Trudny mecz dla napastnika. [...] Bramka dała reprezentacji spokój. Przydawał się też w rozegraniu akcji - niby to nic nowego, ale warto docenić, jak utrzymuje się przy piłce, mimo że napiera na niego dwóch rywali" - tak występ 37-latka ocenił Dawid Szymczak ze Sport.pl, przyznając mu ocenę 4+. Na mankamenty w grze atakującego zwrócił uwagę Jan Tomaszewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Robert Lewandowski strzelił gola w meczu Litwa - Polska. Jan Tomaszewski ocenia grę napastnika

- Robert, nie wiem dlaczego, za bardzo się cofa. Od samego początku grał jako taki pomocnik. W tamtym momencie nie było takiej możliwości - powiedział legendarny bramkarz w pomeczowym programie "Super Expressu".

Co jeszcze rzuciło się w oczy 77-latkowi? - Moim zdaniem za bardzo szuka tego, aby być przy piłce - wskazał. Według niego na takim sposobie grania Lewandowskiego nie zyskuje ani zespół, ani sam zawodnik.

Jan Tomaszewski punktuje Roberta Lewandowskiego. "Naraża siebie i drużynę"

- Oczywiście kilka razy dobrze zagrał z tyłu, ale naraża siebie i naszą drużynę na faule. Proszę zobaczyć, ile razy on był faulowany w środku boiska. Komu to jest potrzebne? Niech go sfaulują na 16.-17. metrze, wtedy jest korzyść z tego i sam może strzelić gola - stwierdził Tomaszewski.

Zobacz także: Trener Litwy naprawdę powiedział to po meczu z Polską

Przy tym podkreślił, że Litwini czuli respekt wobec gracza FC Barcelony i bardzo chcieli uprzykrzyć mu grę. - Był niewidoczny, ale widać było, że nieprawdopodobnie się go boją. Bo praktycznie każde jego zejście do środka pola kończyło się faulem. Bo tam mogli sobie na to pozwolić - podsumował 63-krotny reprezentant kraju.

Dla Roberta Lewandowskiego niedzielny mecz z Litwinami był 161. w reprezentacji Polski (krajowy rekord), dzięki czemu awansował na 25. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Dla drużyny narodowej zdobył już 87 bramek (rekord kraju), co jest siódmym wynikiem w historii.