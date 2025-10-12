Kowalczyk naprawdę to powiedział. "Urbana nie będzie już w marcu"

7 - tyle punktów w trzech meczach eliminacyjnych do przyszłorocznych mistrzostw świata zdobył Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni pod jego wodzą zremisowali w Rotterdamie z Holandią 1:1, wygrali u siebie z Finlandią 3:1, a w niedzielny wieczór pokonali na wyjeździe Litwę 2:0. "Reprezentacja Polski wygrała z Litwą 2:0 w szóstym meczu kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Dzięki temu drużyna Jana Urbana niemal na 100 proc. zapewniła sobie udział w barażach, jednak w Kownie przez długi czas znacznie więcej niż na boisku działo się na trybunach" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Wojciech Kowalczyk mówi o przyszłości selekcjonera Jana Urbana

Po meczu Litwa - Polska na temat przyszłości selekcjonera Jana Urbana wypowiedział się były reprezentant Polski - Wojciech Kowalczyk. Według niego Jan Urban może stracić pracę już w przyszłym roku.

- Marcowe mecze są po prostu najważniejsze. Nic więcej. Janka Urbana na stanowisku nie będzie już w marcu, jeżeli Polska nie awansuje na mundial. Na sto procent - powiedział Wojciech Kowalczyk na kanale Weszło.

Biało-Czerwoni są wciąż na drugim miejscu w grupie. w siódmej kolejce eliminacji do MŚ zagrają u siebie z liderem grupy - Holandią. Mecz zostanie rozegrany 14 listopada o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

