Boniek zobaczył, jak Polacy zagrali z Litwą. I od razu zareagował

Reprezentacja Polski wciąż bez porażki za kadencji Jana Urbana. Biało-Czerwoni w niedzielny wieczór wygrali na wyjeździe z Litwą 2:0 w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. Gole dla Polaków strzelili Sebastian Szymański (uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego) oraz Robert Lewandowski.

Zbigniew Boniek chwali kadrę i Sebastiana Szymańskiego

Po meczu Litwa - Polska Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zabrał głos w mediach społecznościowych. Opublikował krótki wpis, w którym pochwalił reprezentację Polski oraz Sebastiana Szymańskiego.

"Punkty zdobyte, baraż już pewny. Dzisiaj spokojnie. Brawo Trener i Drużyna reprezentacji Polski. Ps. Nareszcie było trochę Szymańskiego" - napisał Zbigniew Boniek.

Polacy po wygranej z Litwą wciąż są na drugim miejscu w tabeli grupy G. Mają 13 punktów, trzy mniej od Holandii. Holendrzy mają znacznie lepszy bilans bramkowy. W siódmej serii spotkań obie drużyny spotkają się w Polsce. Mecz zostanie rozegrany 14 listopada o godz. 20.45.

