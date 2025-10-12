Powrót na stronę główną
Boniek zobaczył, jak Polacy zagrali z Litwą. I od razu zareagował
Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, błyskawicznie po meczu Litwa - Polska zabrał głos w mediach społecznościowych. Opublikował krótki wpis, w którym pochwalił reprezentację Polski oraz Sebastiana Szymańskiego.
Zbigniew Boniek
Screen - Youtube ; https://www.youtube.com/watch?v=Bhd5Cr9RR3s

Reprezentacja Polski wciąż bez porażki za kadencji Jana Urbana. Biało-Czerwoni w niedzielny wieczór wygrali na wyjeździe z Litwą 2:0 w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. Gole dla Polaków strzelili Sebastian Szymański (uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego) oraz Robert Lewandowski. 

Zbigniew Boniek chwali kadrę i Sebastiana Szymańskiego

Po meczu Litwa - Polska Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zabrał głos w mediach społecznościowych. Opublikował krótki wpis, w którym pochwalił reprezentację Polski oraz Sebastiana Szymańskiego. 

"Punkty zdobyte, baraż już pewny. Dzisiaj spokojnie. Brawo Trener i Drużyna reprezentacji Polski. Ps. Nareszcie było trochę Szymańskiego" - napisał Zbigniew Boniek. 

Polacy po wygranej z Litwą wciąż są na drugim miejscu w tabeli grupy G. Mają 13 punktów, trzy mniej od Holandii. Holendrzy mają znacznie lepszy bilans bramkowy. W siódmej serii spotkań obie drużyny spotkają się w Polsce. Mecz zostanie rozegrany 14 listopada o godz. 20.45. 

Relacje na żywo z wszystkich meczów reprezentacji Polski na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

