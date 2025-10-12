Tak wygląda tabela po meczu Polaków z Litwą

To nie było spotkanie, które zostanie w naszej pamięci na długo. Momentami w Kownie wiało nudą, ale najważniejsze, że po pewnej wygranej 2:0 trzy punkty zdobyła reprezentacja Polski. Wcześniej w grupie G Holandia rozbiła Finlandię 4:0. Jak wygląda tabela po niedzielnych meczach?

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Oto tabela po meczu Polaków. Jest pięknie

Porażka Finlandii w Amsterdamie i wygrana Polski w Kownie to scenariusz, który przed niedzielnymi meczami był tym, który można było zakładać jako najbardziej prawdopodobny. Po dwóch spotkaniach grupy G sytuacja stała się jasna.

Holandia utrzymała prowadzenie i z dorobkiem 16 punktów zmierza po bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Ważny krok w walce wykonali także Polacy. Biało-Czerwoni, dzięki pokonaniu Litwy 2:0, powiększyli przewagę nad trzecią Finlandią do trzech punktów. Poprawili także swój bilans bramkowy.

Za plecami Finów są Litwini i Maltańczycy, którzy w niedzielę nie grali meczu eliminacyjnego. Obie te reprezentacje nie liczą się w grze o pierwsze dwa miejsca w grupie.

W listopadzie rozegrane zostaną jeszcze mecze Finlandii z Maltą (14 listopada), Polski z Holandią (14 listopada), Malty z Polską (17 listopada) i Holandii z Litwą (17 listopada). Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial wywalczy zwycięzca grupy. Druga drużyna weźmie udział w barażach.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Litwa - Polska: