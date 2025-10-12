Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela po meczu Polaków z Litwą
Reprezentacja Polski wykonała swoje zadanie i pokonała na wyjeździe Litwę 2:0. Gole dla Biało-Czerwonych strzelali Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Oto jak wygląda tabela polskiej grupy eliminacji do mistrzostw świata po meczu Litwa - Polska.
Mecz Litwa - Polska
screen TVP

To nie było spotkanie, które zostanie w naszej pamięci na długo. Momentami w Kownie wiało nudą, ale najważniejsze, że po pewnej wygranej 2:0 trzy punkty zdobyła reprezentacja Polski. Wcześniej w grupie G Holandia rozbiła Finlandię 4:0. Jak wygląda tabela po niedzielnych meczach?

Oto tabela po meczu Polaków. Jest pięknie

Porażka Finlandii w Amsterdamie i wygrana Polski w Kownie to scenariusz, który przed niedzielnymi meczami był tym, który można było zakładać jako najbardziej prawdopodobny. Po dwóch spotkaniach grupy G sytuacja stała się jasna. 

Holandia utrzymała prowadzenie i z dorobkiem 16 punktów zmierza po bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Ważny krok w walce wykonali także Polacy. Biało-Czerwoni, dzięki pokonaniu Litwy 2:0, powiększyli przewagę nad trzecią Finlandią do trzech punktów. Poprawili także swój bilans bramkowy.

Za plecami Finów są Litwini i Maltańczycy, którzy w niedzielę nie grali meczu eliminacyjnego. Obie te reprezentacje nie liczą się w grze o pierwsze dwa miejsca w grupie.

W listopadzie rozegrane zostaną jeszcze mecze Finlandii z Maltą (14 listopada), Polski z Holandią (14 listopada), Malty z Polską (17 listopada) i Holandii z Litwą (17 listopada). Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial wywalczy zwycięzca grupy. Druga drużyna weźmie udział w barażach.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Litwa - Polska:

  • 1. Holandia 16 pkt. (6 meczów), bilans bramkowy 22:3
  • 2. Polska 13 pkt. (6 meczów), 10:4
  • 3. Finlandia 10 pkt. (7 meczów), 8:13
  • 4. Litwa 3 pkt. (7 meczów), 6:11
  • 5. Malta 2 pkt. (6 meczów), 1:16

