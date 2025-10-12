Dramatyczne sceny w Kownie. Kibice zaczęli krzyczeć, by wezwać pomoc

Reprezentacja Polski walczy o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni w niedzielny wieczór zmierzyli się na wyjeździe z Litwą. Ich cel był jasny - tylko zwycięstwo i podtrzymanie szans na wygranie grupy G.

Reanimacja podczas meczu Litwa - Polska. Kibice zaczęli rzucać kubkami

Niestety w pierwszej połowie meczu Litwa - Polska doszło do niepokojących scen na trybunach. Reanimowany był jeden z fanów siedzących w sektorze Litwy.

"Na sektorze gospodarzy trwa reanimacja jednego z kibiców. Służby są już na miejscu, rozkładana jest czarna płachta. Oby wszystko dobrze się skończyło" - napisał w serwisie X Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, nasz wysłannik na mecz.

Po kwadransie dał kolejny wpis.

"Reanimacja zakończona. Osobę, która się jej podjęła, pożegnały brawa. Wygląda na to, że błyskawiczna pomoc była skuteczna" - dodał Wardzichowski.

"W pierwszej połowie ratownicy medyczni musieli reanimować kibica na trybunie środkowej. Zauważywszy, że kibic źle się czuje, okoliczni kibice zaczęli wzywać pomocy. Robiono to na różne sposoby - krzykami, gestami, światłami telefonów, a nawet rzucaniem plastikowych kubków na bieżnię. W końcu na trybunach pojawiła się ekipa medyczna i zabrała do pracy. Medycy przykryli chorego czarnym prześcieradłem, aby chronić go przed spojrzeniami innych. Wygląda na to, że najgorszego udało się uniknąć – poszkodowanego wyniesiono z trybun po założeniu mu maski tlenowej" - napisał z kolei 15.min.lt.

Do przerwy Polacy prowadzili 1:0 po bramce Sebastiana Szymańskiego w 15. minucie bezpośredniego z rzutu rożnego. W drugiej części gola zdobył w 64. minucie Robert Lewandowski i ostatecznie Polacy wygrali 2:0.

Polacy wciąż są na drugim miejscu w tabeli grupy G. Mają po sześciu meczach 13 punktów, trzy mniej od prowadzącej Holandii. W siódmej serii spotkań obie drużyny spotkają się w Polsce. Pojedynek odbędzie się 14 listopada o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.