Nie czekali do końca, tak podsumowali Polaków. "To nie może tak wyglądać"

Dla reprezentacji Polski w Kownie nie było wymówek. Przegraliśmy już w tych eliminacjach jeden mecz wyjazdowy, którego przegrać nie powinniśmy (1:2 z Finlandią). Porażka Finów z Holandią 0:4 stworzyła co prawda teoretycznie margines błędu, ale nikt nie miał wątpliwości. Zespół, który nie potrafi wygrać obu eliminacyjnych meczów z Litwą, nie ma czego szukać na mundialu.
Rywale trochę nas na początku zaskoczyli agresywnym podejściem, ale Polakom udało się uspokoić widowisko. W jaki sposób? Golem! W 15. minucie Sebastian Szymański posłał tak podkręcone dośrodkowanie z rzutu rożnego, że ta niezatrzymana w polu karnym przez nikogo wpadła do siatki! Problem w tym, iż poza stałymi fragmentami, z samej gry, nasza kadra wiele do zaoferowania nie miała. Nie brakowało nawet okresów gry, gdy to Litwini częściej mieli piłkę. Do przerwy prowadziliśmy 1:0, ale pozytywów było tyle, co kot napłakał.
Już w przerwie eksperci żywo dyskutowali o wydarzeniach boiskowych. Spore poruszenie wywołał gol Szymańskiego bezpośrednio z rożnego. - Będzie miał teraz Szymański przez rok spokój od dyskusji czy coś wnosi do reprezentacji czy jest kolejnym Linettym. A prawda jest taka, że ten gol to w 90% zasługa nieogara w bramce Litwy - dość surowo ocenił Michał Borkowski. - Wyliczony co do centymetra był ten strzał Szymańskiego. Matematycy i fizycy lubią to - skoncentrował się na pozytywach Piotr Potępa z portalu iGol.pl.
Jednakże poza trafieniem Szymańskiego, zachwytów nie było. - Całe szczęście, że wpadł ten farfocel z rożnego, bo z boiska to ten mecz nie wygląda - ocenił Filip Modrzejewski ze Sport.pl. - Słaba pierwsza połowa i na plus w sumie tylko wynik. Prawa strona rzadko wykorzystywana, a jak pod koniec połowy się to udało, było groźnie. Trzeba mocno się po przerwie ogarnąć, by nie narazić się na stratę tego korzystnego wyniku - podsumował Tomasz Hatta z iGol.pl.
"Próby dryblingu w pierwszej połowie z Litwą: Cash 0/0, Skóraś 0/1, Zieliński 0/0, Kamiński 1/2, Szymański 0/0, Lewandowski 0/0" - podkreślił brak polotu naszych graczy Filip Macuda ze Sport.pl. Za to Łukasz Ciona... jak to Łukasz Ciona. W kontrze do wszystkich. "Bardzo dobra 1 połowa i zasłużone prowadzenie. Litwini jak dotąd są dużo słabsi" - ocenił dziennikarz.
"45 minut. Dwa celne strzały. Jeden z rzutu rożnego. Z Litwą. Tak to nie może wyglądać - podkreślił Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego".
Za to polscy kibice, którzy udali się do Kowna, jak najbardziej stanęli na wysokości zadania. Przez całą pierwszą połowę słychać było żywiołowy doping. - Warszawa, Chorzów, Gdańsk, Poznań, Wrocław... a najlepszy doping w Kownie. Może tam zorganizujemy kolejny mecz towarzyski? - zapytał Bartosz Wieczorek z TVP Sport.
