"Obca ingerencja". TVP ogłasza ws. transmisji meczu Litwa - Polska

Reprezentacja Polski walczy o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w aż trzech państwach: Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Biało-Czerwoni, by przybliżyć się na MŚ, musieli wygrać w niedzielny wieczór z Litwą.

Ważne wieści dla widzów przed meczem Litwa - Polska

Tuż przed początkiem spotkania, Telewizja Polska wydała ważny komunikat. Okazało się, że w transmisji spotkania Litwa - Polska może dojść do zakłóceń.

"Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa – Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji" - napisał profil TVP Info w serwisie X.

Relację na żywo z tego meczu można śledzić tutaj.Biało-Czerwoni od 15. minuty prowadzą 1:0 po golu bezpośrednio z rzutu rożnego Sebastiana Szymańskego. Trwa I połowa.

W innym niedzielnym meczu "polskiej" grupy Holandia wysoko 4:0 (3:0) wygrała przed własną publicznością z Finlandią. "Reprezentacja Holandii pokonała w Amsterdamie Finlandię 4:0 i przybliżyła się do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Polscy kibice mieli okazję obejrzeć pokaz siły holenderskiej reprezentacji, która już w listopadzie przyjedzie do Warszawy. Niekwestionowaną gwiazdą spotkania został Memphis Depay" - pisał w relacji z meczu Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

