Mecz Polski z Litwą miał dla naszej kadry ogromne znaczenie w kontekście eliminacji do mistrzostw świata. Wprawdzie zwycięstwo Holendrów z Finlandią 3:0 już niemal na dobre pozbawiło nas szans na pierwsze miejsce w grupie i awans bezpośredni. Jednak dzięki temu samemu wynikowi, triumf w Kownie dałby nam prawie pewną grę w barażach. Nic zatem dziwnego, że narastające emocje udzielały się jeszcze przed spotkaniem polskim fanom, którzy udali się na Litwę.
Nasi sąsiedzi mocno obawiali się tego meczu. Gdy Polska ostatni raz grała na wyjeździe z Litwinami, też w Kownie w 2011 roku, nasi kibice mocno nabroili. Zniszczono ponad 250 krzesełek stadionowych, bramę stadionu oraz uszkodzono betonową konstrukcję trybuny. Z tego powodu Litwini tym razem postawili służby w stan najwyższej gotowości. Szczególnie że naszych rodaków miało się w Kownie pojawić ponad 4000. Czujność służb na stadionie została przetestowana po raz pierwszy jeszcze przed meczem.
Jak poinformował obecny na stadionie dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter, jeden z polskich fanów nie potrafił usiedzieć na swoim miejscu i postanowił przebiec się po murawie. Jego ekspedycja nie trwała jednak zbyt długo. Jego sprinterskie zapędy ochroniarza zauważyli jeszcze zanim przedostał się na boisko i szybko powalili go na ziemię, po czym wyprowadzili z obiektu. Jeśli chodzi o inne incydenty, to z polskich trybun poleciało krzesełko, a tuż przed pierwszym gwizdkiem pojawiły się race.
Mecz Litwa - Polska trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
