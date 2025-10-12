Lewandowski pokazał, jak się strzela! Tak Polacy potraktowali Litwinów

- Podejdziemy wysoko, kiedy Litwini będą wyprowadzać piłkę. Mogą wtedy zagrać długie podanie. Jeżeli będą rozgrywać krótko, zaatakujemy. Tak grali wcześniej, na to jesteśmy gotowi - zapowiadał Jan Urban w rozmowie z TVP Sport kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem w Kownie. Nikt nie wyobrażał sobie, że Biało-Czerwoni w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata mogą nie pokonać Litwy, zwłaszcza że mogli liczyć na ogromne wsparcie kilkutysięcznej polskiej publiczności.
Polscy kibice liczyli, że dominacja na trybunach przeniesie się także na murawę, ale pierwsze minuty należały do Litwy. Już w drugiej minucie znany z ekstraklasy Fiodor Cernych uderzył obok bramki Łukasza Skorupskiego. Biało-Czerwoni potrzebowali kilkunastu minut, aby przejąć kontrolę nad wydarzeniami. Ale gdy już to zrobili, to zaczęło się sporo dziać w polu karnym Svedkauskasa.
W 15. minucie reprezentacja Polski objęła prowadzenie po niecodziennym trafieniu. Sebastian Szymański wykonywał rzut rożny, piłka dokręcała się do bramki i wpadła do siatki bez kontaktu z żadnym innym zawodnikiem! Stało się tak w dużej mierze dzięki licznej grupie naszych zawodników, którzy uniemożliwili interwencje bramkarzowi gospodarzy. Komentatorzy natychmiast przywołali postać Kazimierza Deyny, który dokonał tej samej sztuki strzelonego gola bezpośrednio z rzutu rożnego w 1977 roku w starciu z Portugalią.
Objęcie prowadzenia dodało Biało-Czerwonym sporo pewności siebie. Polacy szybko mogli ten wynik podwyższyć, ale Jakub Kamiński poślizgnął się, gdy wychodził sam na sam z bramkarzem. Szarżować lewą stroną próbował Michał Skóraś, który zastępował kontuzjowanego Nikolę Zalewskiego, ale rzadko wychodził zwycięsko z tych pojedynków. Mieliśmy kontrolę, ale dość pozorną, bo zdecydowanie brakowało konkretów, strzałów ze strony naszych graczy.
Polacy nie wykorzystali dobrego drugiego kwadransa gry na zdobycie drugiej bramki i przed przerwą pojawiły się problemy. Litwini zepchnęli biegających za piłką Biało-Czerwonych na swoją połowę. Mnożyły się stałe fragmenty gry, po których na szczęście większego zagrożenia nie było. Na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem 1:0, ale nadużyciem było stwierdzenie, że było ono zasłużone. Była to niezwykle wyrównana połowa, o czym świadczyły statystyki - równe posiadanie piłki, liczba strzałów (po pięć), a nawet podań! Należy wymagać więcej od reprezentantów Polski. Zwłaszcza w starciu z dużo słabszym rywalem.
Z każdą minutą po przerwie Polacy zaczynali udowadniać, że są lepszą drużyną. Dużo lepiej radziliśmy sobie z pressingiem Litwinów, szybciej odbieraliśmy im piłkę. W 57. minucie po jednym z takich odbiorów Kamiński ruszył w pole karne, oddał strzał, który został obroniony. A minimalnie z odbitą piłką minął się Lewandowski.
Kapitan reprezentacji Polski idealny timing miał za to w 64. minucie. Świetnie z lewej strony akcję rozegrali Skóraś z Szymańskim, a ten drugi dograł w pole karne na piąty metr. Tam idealnie wbiegał Lewandowski, który strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Biało-Czerwoni w końcu podwyższyli wynik, co uspokoiło kibiców i wpłynęło na postawę obu drużyn. Litwini przestali wierzyć, że mogą zapunktować w tym meczu. Z kolei Polacy grali już dość komfortowo.
Piłkarze Jana Urbana już na większym luzie zaczęli stwarzać kolejne sytuacje, aby zdobyć trzecią bramkę. Celnie i mocno uderzał Matt Cash, ale trafiał prosto w bramkarza. Przemysław Wiśniewski miał piłkę na głowie po centrze Szymańskiego, ale nie trafił czysto. Brakowało jakości w wykończeniu. W ostatnich minutach obie drużyny już głównie czekały na ostatni gwizdek. Ten w końcu nadszedł, wywołując radość w polskiej drużynie.
Polska pokonała Litwę 2:0 i po sześciu meczach ma na koncie 13 punktów, zajmując drugie miejsce w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Liderem z dorobkiem 16 punktów jest Holandia, która w niedzielę pokonała 4:0 Finlandię. Kolejny mecz reprezentacja Polski zagra 14 listopada u siebie z Holandią. Trzy dni później zmierzymy się z Maltą na koniec eliminacji.
