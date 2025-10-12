Reprezentant Polski zamknął usta krytykom! "Najlepszy mecz od dawna"

Łukasz Skorupski: 3. Zostajemy przy wyjściowej ocenie. Ma czyste konto, ale nie musiał pracować w pocie czoła. Litwini oddali tylko jeden celny strzał, z którym łatwo sobie poradził. Co miał wyłapać, wyłapał. Różnie bywało z rozegraniem piłki – zdarzały mu się niecelne podania.
Przemysław Wiśniewski: 3. Bardzo nierówny występ skwitowany żółtą kartką, która – niestety - skutkuje zawieszeniem w listopadowym meczu z Holandią. Brał udział w pierwszej ciekawej akcji Polaków – ruszył odważnie prawą stroną, podał do Matty'ego Casha, ten przepuścił piłkę między nogami i czekał na zwrotne zagranie od Roberta Lewandowskiego. Polska wywalczyła wtedy rzut rożny, z którego gola strzelił Sebastian Szymański.
Wiśniewski podobnie jak we wrześniu imponował szybkością i siłą. Ale trochę za często przytrafiały mu się proste straty. W 75. minucie był bliski strzelenia gola, ale z 3-4 metrów nie trafił w bramkę. Ocenę – jak wszystkim obrońcom – podbija zachowanie czystego konta.
Jan Bednarek: 4+. Króciutko: szef defensywy i najpewniejszy z polskich stoperów. Wreszcie doczekaliśmy czasów, gdy z Bednarkiem walczącym o piłkę i będącym przy piłce czujemy spokój.
Jakub Kiwior: 4+. W pierwszej połowie był poprawny, ale dopiero po przerwie naprawdę się rozszalał. Zaczął od świetnego podłączenia się do ataku i dogrania piłki przed bramkę. Wyglądał w tej akcji jak rasowy skrzydłowy. Kilka minut później ruszył do ataku raz jeszcze i tym razem oddał groźny strzał. Jego pojawienie się w meczu z Nową Zelandią pokazało, jak bardzo ułatwia reprezentacji rozegranie piłki. Spotkanie z Litwą tylko to potwierdziło.
Matty Cash: 3+. Występ bez takich fajerwerków, jak we wrześniu. Miał dwa niezłe strzały, ale Tomas Svedkauskas sobie z nimi poradził. W defensywie natomiast bez większych zarzutów.
Michał Skóraś: 4-. Zadanie miał trudne, bo musiał zastąpić kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego - najlepszego polskiego piłkarza za kadencji Michała Probierza. I mamy problem z jego oceną. Był aktywny, biegał od jednego pola karnego do drugiego, ale jego dośrodkowania nie trafiały do celu. Wpadał w pole karne, ale ostatecznie rywale potrafili go zatrzymać i wypchnąć. To jego stroną Litwini w pierwszej połowie przeprowadzili dwie niezłe ofensywne akcje, w których nie nadążył za wbiegających mu za plecy rywalem. Zabrakło konkretu, ale ogólny bilans jest na plus. Tym bardziej, że brał udział w drugiej bramkowej akcji - to on utrzymał piłkę przy bocznej linii i oddał ją do Szymańskiego, który po chwili dośrodkował do Lewandowskiego. Lewe wahadło najlepiej obsadzoną pozycją w kadrze? Ze zdrowym Zalewskim i Skórasiem w takiej formie - na to wygląda.
Bartosz Slisz: 3-. Zaczął nieźle – od kilku odbiorów i celnych podań, które pozwalały Polsce przechodzić do ataku. Chwilami jednak prosiło się o szybsze podjęcie decyzji i wcześniejsze zagranie. Im w dalej mecz, tym szło mu gorzej. Jeszcze w pierwszej połowie przytrafiły mu się proste straty. Dostał też żółtą kartkę po faulu w środku pola, przez co nie zagra z Holandią. Ogólny zarzut do środkowych pomocników jest taki, że przy wyniku 1:0 to Litwini prowadzili grę. I od Slisza, i od Zielińskiego, i od Szymańskiego należy oczekiwać, że będą potrafili zdominować takiego rywala i narzucić swój styl gry. Brakowało w tym wszystkim spokoju i ogłady. W drugiej połowie wyglądało to lepiej, ale poszukiwania defensywnego pomocnika, który spełni oczekiwania kibiców i Jana Urbana jeszcze potrwają.
Piotr Zieliński: 3. Ostatnio był konkretny – piękna asysta z Finlandią, gol z Nową Zelandią. Ale meczu z Litwą nie zaliczy do udanych. Zaczął co prawda od kilku dobrych prostopadłych podań do Skórasia, ale później gasł. Za mało go było w grze. Po zdobyciu pierwszej bramki aż prosiłoby się o przejęcie kontroli nad meczem i dłuższe utrzymanie się przy piłce. Od kogo tego oczekiwać, jeśli nie od Zielińskiego? W drugiej połowie wyglądało to lepiej.
Sebastian Szymański: 5+. Myślałby człowiek, myślał i by nie wymyślił! - po prawie roku bez gola dla kadry przełamał się strzałem bezpośrednio z rzutu rożnego! Coś pięknego! Były wątpliwości co do jego przydatności w reprezentacji? Była narzekania, że nie gra na miarę potencjału i że za dużo przytrafia mu się bezbarwnych występów? To odpowiedział najlepiej, jak mógł. Bo to w ogóle był dobry mecz Szymańskiego. Jeszcze przed strzeleniem gola miał trzy dobre odbiory na własnej połowie, a kilka minut po golu był bliski zaliczenia asysty - to on prostopadle podawał do Jakuba Kamińskiego. Tej asysty doczekał się w drugiej połowie, gdy idealnie dośrodkował piłkę na głowę Lewandowskiego. Bardzo dobry mecz. Najlepszy od dawna. Pełen konkretów. Brawo!
Jakub Kamiński: 2+. Bohater meczu z Finlandią tym razem był jednym ze słabszych zawodników reprezentacji Polski. Ewidentnie brakowało mu dokładności. I to w wielu aspektach – i przy strzałach, i przy podaniach, i przy przyjęciach. Drobne błędy i niedokładności rzutują na jego ocenę. Wielka szkoda, że w pierwszej połowie, przy wyniku 1:0, źle przyjmował piłkę po podaniu Szymańskiego. Oczami wyobraźni widzieliśmy już drugiego gola.
Robert Lewandowski: 4+. Trudny mecz dla napastnika. Długo czekał na pierwszą okazję do zdobycia bramki - dopiero w 50. minucie oddał pierwszy strzał. Zieliński dobrze dośrodkował z rzutu rożnego, a on zaatakował piłkę podeszwą, ale nie trafił w bramkę. Na jego usprawiedliwienie - sytuacja była trudna, bo i miejsca brakowało, i rywal naciskał. Za to kolejna okazja była już znacznie łatwiejsza. I Lewandowski pewnie ją wykorzystał. Wbiegł w odpowiednim momencie w pole karne, wyprzedził obrońców i oddał mocny strzał głową. Klasyka. Mamy wrażenie, że ma już dziesiątki podobnych goli w karierze. Ta bramka dała reprezentacji spokój. Lewandowski przydawał się też w rozegraniu akcji – niby to nic nowego, ale warto docenić, jak utrzymuje się przy piłce, mimo że napiera na niego dwóch rywali. Mógł też wyczarować piękną asystę, gdy piętą podawał do Casha.
Karol Świderski: bez oceny. Grał za krótko. Wszedł dopiero w 82. minucie za Szymańskiego.
Jan Ziółkowski: bez oceny. Grał za krótko. Ale dobrze, że Urban go wpuścił. Przyda mu się przed meczem z Holandią nawet tak drobne przetarcie. To on jest faworytem do zastąpienia zawieszonego Wiśniewskiego.
Paweł Wszołek: bez oceny. Grał za krótko.
