Polacy jeszcze nie wyszli na boisko, a tu takie wieści. Kompromitacja PZPN

Tylko 30412 widzów oglądało w czwartkowy wieczór sparing reprezentacji Polski z Nową Zelandią (1:0 po golu Piotra Zielińskiego w 49. minucie). To mała liczba kibiców, zwłaszcza na stadionie, który ma pojemność 54378 miejsc siedzących. Przyczyn małej frekwencji było kilka: mało atrakcyjny przeciwnik, zła pogoda oraz zbyt wysokie ceny biletów. - Warto też popatrzeć na inne imprezy, które odbywają się np. na Stadionie Narodowym. Są koncerty, gdzie bilety kosztują po 1000 złotych i nikt nie narzeka. Jeżeli ktoś chce oglądać mecze reprezentacji Polski, to myślę, że to nie jest duży wydatek. Są też bilety drugiej i trzeciej kategorii. My też musimy ponosić koszty, a one idą w górę - powiedział Kulesza w Kanale Sportowym na temat cen biletów.

REKLAMA

Zobacz wideo Quebonafide zakończył karierę, a tu takie wieści. "Nie wiedzieli, jak się zachować"

Polacy nie wyszli na boisko, a tu takie wieści. Kompromitacja PZPN

Teraz sensacyjne kulisy dystrybucji biletów na mecz z Nową Zelandią ujawnił dziennikarz Roman Kołtoń. Według jego informacji 13 tysięcy wejściówek zostało rozdanych. Kołtoń daje też radę Cezarowi Kuleszy, prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Nieoficjalne, ale pewne źródło: 13 tysięcy biletów rozdanych z 30 tysięcy na Stadionie Śląskim w Chorzowie na meczu Polska - Nowa Zelandia. I chwała Bogu, że rozdanych - przynajmniej dzieci zobaczyły mecz, ale niech Cezary Kulesza nie słucha już Henryka Kuli, bo ciągnie go w dół od ponad czterech lat. I niech prezes PZPN zastanowi się, co plecie do mediów, jeśli chodzi o ceny biletów, jak z 54 tysięcy miejsc sprzedał 17 tysięcy. Cóż Tomasz Kozłowski też go ciągnie w dół, ale co tam. Dalej dyrektor komunikacji zadowolony z posady w PZPN, choć - cóż za paradoks - Michał Probierz wyrzucony. Pardon - podał się do dymisji" - napisał Roman Kołtoń w serwisie X.

Reprezentacja Polski w niedzielę, 12 października zagra kolejny mecz eliminacyjny do przyszłorocznych mistrzostw świata rozegranych w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Początek meczu o godz. 20.45.

Zobacz także: Holenderska legenda mówi wprost: Marzenia o mundialu legły w gruzach

Relacje na żywo ze wszystkich pojedynków reprezentacji Polski na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.