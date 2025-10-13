W 2008 roku ostatni raz zagrał dla Polski. Ma 48 lat, oto co teraz robi

Mecz legend między reprezentacją Polski i Niemiec był okazją do przypomnienia o wielu znakomitych piłkarzach, niegdyś świetnie znanych, a dziś już nieco zapomnianych. Jednym z nich jest Arkadiusz Radomski. Co obecnie dzieje się w życiu byłego reprezentacyjnego pomocnika?

Radomski nie był dobrze znany przed wyjazdem z Polski - zagrał w Ekstraklasie zaledwie dwa mecze. W Holandii reprezentował barwy Veendam oraz Heerenveen. Został wtedy wypatrzony przez sztab reprezentacji. W 2003 roku zadebiutował w kadrze. Na Mistrzostwach Świata w 2006 roku był podstawowym zawodnikiem, a ostatni mecz dla "Biało-Czerwonych" zagrał przed Euro 2008. 26 marca 2008 roku Polacy przegrali z USA 0:3. Radomski spędził na boisku 63 minuty. W piłce klubowej grał też dla Austrii Wiedeń i NEC Nijmegen, a karierę zakończył w Cracovii.

"Grało się świetnie"

Po zejściu Radomskiego z boiska do rozmowy zaprosił go Marcin Feddek. - Coś mnie pociągnęło i nie mogłem już biegać. Szkoda, bo grało mi się świetnie - powiedział 48-latek na temat powodu zmiany.

- Kiedyś przypomniał nam o tobie Jerzy Engel, wyciągnął cię z ligi holenderskiej, a jak się tutaj odnajdujesz? - zapytał się Feddek. - Bardzo dobrze, jestem w tej grupie po raz kolejny, atmosfera jest bardzo dobra, i na boisku, i poza boiskiem. Sama przyjemność.

Radomski potwierdził też, że chociaż mecz jest czysto towarzyski, nie było mowy o odstawianiu nogi. - Chcemy się bawić, ale nie chcemy odpuszczać. Chcemy ten mecz wygrać, tak samo zresztą przeciwnik. - Chęci jedno, a realia drugie. Mecz skończył się remisem 3-3.

Marcin Feddek spytał też swojego gościa o jego obecne zajęcie. Arkadiusz Radomski od tego sezonu prowadzi rezerwy ekstraklasowego Zagłębia Lubin. Po dwunastu kolejkach rozgrywek 3. Ligi, grupy 3 druga drużyna Zagłębia zajmuje piątą lokatę. Choć Radomski był zawodnikiem defensywnym, to jego podopieczni grają niezwykle efektownie. Strzelili najwięcej bramek ze wszystkich drużyn w lidze - aż 30.