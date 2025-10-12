Powrót na stronę główną
Oto skład reprezentacji Polski na mecz Litwą! Urban podjął decyzję
Znamy wyjściową jedenastkę reprezentacji Polski na kolejny kluczowy mecze eliminacji mistrzostw świata 2026! Jeśli nasza kadra chce mieć więcej spokoju przed listopadowym zgrupowaniem i jednocześnie zachować choćby minimalne szanse na awans z pierwszego miejsca, brak zwycięstwa nie wchodzi w grę. Jan Urban po eksperymentach z Nową Zelandią, tym razem wystawił najmocniejsze możliwe zestawienie.
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Towarzyski mecz z reprezentacją Nowej Zelandii (1:0) był szansą dla wielu reprezentantów Polski grających z reguły w kadrze mniej, by zawalczyć o miejsce w wyjściowym składzie. Trudno jednak powiedzieć, by masowo z niej skorzystali. To było słabe spotkanie w wykonaniu naszej drużyny. Solidnie zaprezentowali się głównie Michał Skóraś oraz Paweł Wszołek, a także oczywiście autor gola Piotr Zieliński. Przy czym ten ostatni rzecz jasna i tak jest podstawowym piłkarzem drużyny Jana Urbana. 

Zmiennicy nie zachwycili. Urban nie miał kim kombinować

Przed meczem z Litwą, mającym o wiele większą stawkę, nie zanosiło się, by selekcjoner miał pokusić się o kolejne eksperymenty. Powrót do wyjściowej jedenastki Roberta Lewandowskiego, Łukasza Skorupskiego, Jakuba Kamińskiego czy polskiego duetu stoperów z FC Porto Jakub Kiwior - Jan Bednarek, wydawał się oczywisty. Zagadki? Lewe wahadło pod nieobecność kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego i być może trzeci do środka pola, bo o ile Zieliński, a także Bartosz Slisz wydawali się pewniakami, to Sebastian Szymański z Nowozelandczykami zagrał słabiutko i zszedł w przerwie. Z drugiej strony konkurenci lepsi nie byli. 

Oto skład Polaków na Litwę

Ostatecznie Jan Urban postawił na sprawdzone rozwiązanie i względem poprzedniego meczu eliminacyjnego z Finlandią (3:1) zrobił tylko jedną, wymuszoną urazem Zalewskiego zmianę. Michał Skóraś okazał się na tyle przekonujący z Nową Zelandią, że to on otrzymał kolejną szansę. Szymański zachował miejsce w środku pola, zaś środek obrony obok Kiwiora oraz Bednarka uzupełnił zaufany żołnierz Urbana, czyli Przemysław Wiśniewski.

Wyjściowy skład Polski na mecz z Litwą:

1. Łukasz Skorupski - 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash, 17. Bartosz Slisz, 10. Piotr Zieliński, 21. Michał Skóraś - 20. Sebastian Szymański, 9. Robert Lewandowski, 13. Jakub Kamiński.

Mecz Litwa - Polska rozpocznie się w niedzielę 12 października o 20:45 w Kownie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

