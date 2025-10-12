Oto skład reprezentacji Polski na mecz Litwą! Urban podjął decyzję

Towarzyski mecz z reprezentacją Nowej Zelandii (1:0) był szansą dla wielu reprezentantów Polski grających z reguły w kadrze mniej, by zawalczyć o miejsce w wyjściowym składzie. Trudno jednak powiedzieć, by masowo z niej skorzystali. To było słabe spotkanie w wykonaniu naszej drużyny. Solidnie zaprezentowali się głównie Michał Skóraś oraz Paweł Wszołek, a także oczywiście autor gola Piotr Zieliński. Przy czym ten ostatni rzecz jasna i tak jest podstawowym piłkarzem drużyny Jana Urbana.

Zmiennicy nie zachwycili. Urban nie miał kim kombinować

Przed meczem z Litwą, mającym o wiele większą stawkę, nie zanosiło się, by selekcjoner miał pokusić się o kolejne eksperymenty. Powrót do wyjściowej jedenastki Roberta Lewandowskiego, Łukasza Skorupskiego, Jakuba Kamińskiego czy polskiego duetu stoperów z FC Porto Jakub Kiwior - Jan Bednarek, wydawał się oczywisty. Zagadki? Lewe wahadło pod nieobecność kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego i być może trzeci do środka pola, bo o ile Zieliński, a także Bartosz Slisz wydawali się pewniakami, to Sebastian Szymański z Nowozelandczykami zagrał słabiutko i zszedł w przerwie. Z drugiej strony konkurenci lepsi nie byli.

Oto skład Polaków na Litwę

Ostatecznie Jan Urban postawił na sprawdzone rozwiązanie i względem poprzedniego meczu eliminacyjnego z Finlandią (3:1) zrobił tylko jedną, wymuszoną urazem Zalewskiego zmianę. Michał Skóraś okazał się na tyle przekonujący z Nową Zelandią, że to on otrzymał kolejną szansę. Szymański zachował miejsce w środku pola, zaś środek obrony obok Kiwiora oraz Bednarka uzupełnił zaufany żołnierz Urbana, czyli Przemysław Wiśniewski.

Wyjściowy skład Polski na mecz z Litwą:

1. Łukasz Skorupski - 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash, 17. Bartosz Slisz, 10. Piotr Zieliński, 21. Michał Skóraś - 20. Sebastian Szymański, 9. Robert Lewandowski, 13. Jakub Kamiński.

Mecz Litwa - Polska rozpocznie się w niedzielę 12 października o 20:45 w Kownie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.